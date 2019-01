Das Traumhotel wird für den 1. FC Lok Leipzig zum Drillcamp

Side. Die Weihnachtsgans ist verdaut, der Silvesterkater überstanden, und jetzt darf gerannt werden. 7.30 Uhr beginnt der Tag für die Profis des 1. FC Lok im Trainingslager in der Türkei – mit einem Morgenlauf am Strand und durch die Straßen der türkischen Provinz Side. Bei deutschen Witterungsbedingungen erreichte das Team von Björn Joppe und Rainer Lisiewicz nach zehnstündiger Anreise am Samstagabend das 5-Sterne Hotel „Side Star Resort“ Nun erwartet den Regionalligisten ein straffes Trainingsprogramm sowie zwei Testspiele. Am Dienstag wird gegen VfR Aalen aus der 3. Liga gespielt, Donnerstag gegen den ungarischen Zweitligisten ZTE FC Zalaegerszeg.