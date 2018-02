Das war die Ära Dirk Dufner bei Hannover 96: 21 Spieler kamen, 29 gingen

Leonardo Bittencourt kam im Sommer 2013 für 2,8 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Ungewöhnlich war das Vertragswerk insofern, als sich der BVB für den Deutsch-Brasilianer ein Rückkaufsrecht nach zwei Spielzeiten einräumen ließ - davon allerdings keinen Gebrauch machte. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Marcelo wurde erst nach Saisonstart 2013/14 aus den Niederlanden verpflichtet. 2,75 Millionen Euro überwies 96 für den brasilianischen Abwehrspieler an den PSV Eindhoven. © Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images

Florian Ballas kam 2013 ablösefrei von der Reserve des 1. FC Nürnberg zu den Roten. So richtig setzte er sich nicht durch und sollte nur in einem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz kommen. © Daniel Kopatsch/Bongarts/Getty Images

Salif Sané ist - im Rückblick betrachtet - vielleicht Dirk Dufners Königstransfer gewesen. Der Senegalese kam vor der Spielzeit 2013/14 für 2 Millionen Euro vom AS Nancy nach Hannover - und wurde nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten, inklusive monatelanger Versetzung in die Reserve, unverzichtbar für das Team. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Konstantin Fuhry wechselte 2013 als Ersatzkeeper vom VfB Stuttgart II zu 96. Der ablösefrei Mann kam in Hannover allerdings ausschließlich in der Reserve zum Einsatz. © Lars Baron/BongartsGetty/Images

Edgar Prib hatte vom Absteiger Greuther Fürth hatte 2013 eigentlich schon bei Eintracht Frankfurt zugesagt, eh Hannover 96 in Person von Dirk Dufner bei ihm anfragte. Man traf sich in einem Restaurant am Südufer des Maschsees, und Prib änderte seine Meinung. Statt an den Main ging es für den Linksfuß an die Leine. 2,5 Millionen Euro ließ sich Dufner den Deal kosten. © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Joselu war von der TSG Hoffenheim an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Nach Ende der einjährigen Leihe schlug im Sommer 2014 schließlich Dirk Dufner zu. Der Transfer war zuvor nirgendwo durchgesickert. Erst wenige Minuten vor der offiziellen Verkündung kamen im Internet erste Gerüchte auf. Der Spanier kostete 5 Millionen Euro. © Joern Pollex/Bongarts/Getty Images

Vladimir Rankovic kam ablösefrei und mit einigen Vorschusslorbeeren aus der Reserve des FC Bayern München nach Hannover - allein, erfüllen konnte er sie in seiner Zeit ab 2014 indes nicht so recht. © Joachim Sielski/Bongarts/Getty Images

João Pereira (rechts) wurde in der Winterpause der Saison 2014/15 von Valencia CF verplichtet. Der portugiesische Rechtsverteidiger kam ablösefrei und erhielt einen Kontrakt für ein halbes Jahr. Eine große Liebe entstand aus dieser Liaison allerdings nicht. © Nigel Treblin/Bongarts/Getty Images

Kenan Karaman wechselte im Jahr 2014 ablösefrei von 1899 Hoffenheim nach Hannover. Tayfun Korkut ließ seine guten Kontakte in den Kraichgau spielen und lotste den Offensivmann zu seinem neuen Verein. © Joachim Sielski/Bongarts/Getty Images

Miiko Albornoz (rechts) wechselte im Sommer 2014 aus Schweden (Malmö FF) zu Hannover 96. Der chilenische Nationalspieler wurde von Trainer Tayfun Korkut als Spieler angepriesen, der sowohl auf der linken als auch der rechten Außenverteidigerposition eingesetzt werden kann. 1,5 Millionen Euro ließen sich die Niedersachsen den Transfer kosten. © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Sehr weite Einwürfe waren die Spezialität von Marius Stankevicius, der sich damit in der illustren Reihe (Peter Hobday, Michael Köpper, Axel Sundermann) der 96-Einwurf-Flanker anstellte. Der Litauer warf jedoch nur ein Jahr für die Roten, nachdem er 2014 ablösefrei aus der Türkei gekommen war. © Lars Kaletta/Bongarts/Getty Images

Neben Kenan Karaman und Joselu kam 2014 mit Stefan Thesker ein dritter Spieler aus Hoffenheim zu den Roten. Ablösefrei verpflichtet, spielte der Defensivmann nur in zwei Pflichtspielen für den Bundesligisten. © Lars Kaletta/Bongarts/Getty Images

Ceyhun Gülselam wechselte im Sommer 2014 von Galatasaray ohne Ablöse zu Hannover 96. © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Auch der Transfer von Hiroshi Kiyotake hatte sich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt abgezeichnet. Der technisch beschlagene Japaner sollte in seinen zwei Jahren bei den Roten für ordentlich Furore sorgen und so manch wichtiges Tor erzielen. Allerdings machte er auch mit ziemlichem Verletzungspech von sich reden. Die 4,3 Millionen Euro, die der 1. FC Nürnberg 2014 für den Asiaten kassierte, waren von Dufner dennoch bestens angelegt. © Nigel Treblin/Bongarts/Getty Images

Die Rückholaktion von Didier Ya Konan in der Winterpause 2014/15 war einer der großen Überraschungsmomente in Dirk Dufners Zeit bei Hannover 96. Genüsslich bei einer Pressekonferenz als "transfer surprise" angekündigt, zauberte Dufner den Ivorer quasi aus dem Hut. Der Angreifer war nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien ablösefrei wieder zu seinem Ex-Verein zurückgekehrt. Eine richtige Erfolgsstory wurde der zweite Anlaufs des einstigen Publikumslieblings allerdings nicht, Ya Konan war nach einem halben Jahr (und einem allerdings wichtigen Treffer) wieder verschwunden. © Lars Kaletta/Bongarts/Getty Images

"Bombe" oder auch "der schießt uns in die Champions League", jubelte so mancher 96-Fan nach Bekanntwerden der Verpflichung des international erfahrenen Franzosen Jimmy Briand von Champions-League-Dauergast Olympique Lyon. Ganz so euphorisch klang das im Laufe seiner einzigen Spielzeit, 2014/15, in Hannover zwar nicht mehr, doch insgesamt blieb Briand aufgrund seines immerwährenden Einsatzes in guter Erinenrung. © Oliver Hardt/Bongarts/Getty Images

Robert Almer kam 2014 als Ersatzkeeper ablösefrei von Energie Cottbus zu den Roten. Es war von vornherein klar, dass der Österreicher sich als Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler würde einreihen müssen. Und so kam es schließlich auch - Almer bestritt während der kompletten Saison kein Pflichtspiel für die Profis von Hannover 96. Einzig für die Reserve lief Almer einmal in der Regionalliga Nord auf. © Lars Kaletta/Bongarts/Getty Images

Mevlüt Erdinc und Hannover 96 - am Rande des Testkicks der Roten beim SV Ramlingen/Ehlershausen in der Sommerpause 2015 wurde der eingetütete Transfer des französischen Türken vom AS Saint-Étienne (3,3 Millionen Euro) über die Lautsprecher bekanntgegeben. Der warme Applaus der Zuschauer, der sich daran anschloss, war einer der wenigen, die Erdinc in seiner Zeit in Hannover bekam. Torlos flüchtete der einstige Hoffnungsträger schon ein halbes Jahr später wieder in Richtung Frankreich. © imago/Kaletta

Als Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler wurde Philipp Tschauner ablösefrei vom FC St. Pauli verpflichtet. In seinem ersten Jahr (2015/16) nahm Tschauner dann auch hinter dem Nationaltorhüter auf der Ersatzbank Platz. Seine Zeit bei 96 sollte erst später anbrechen. © dpa

Bei Felix Klaus ließ Dirk Dufner 2015 seine nach wie vor guten Kontakte nach Freiburg spielen. Kurz zuvor war der Angreifer mit dem SC noch in Hannover in die 2. Liga abgestiegen, nun signierte er einen Vierjahresvertrag bei den Niedersachsen. 3 Millionen Euro Ablöse wurden fällig. Auch wegen Dufner sei er dem Ruf aus Hannover gefolgt, ließ Klaus verlauten. Drei Jahre später sollte dieser Satz noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen ... © dpa

Der zweite Neue vom Absteiger aus dem Breisgau war 2015 Oliver Sorg. Der einmalige deutsche Nationalspieler kostete 3,5 Millionen Euro und trägt bei den Roten das Trikot mit der Rückennummer 25. © imago/Christian Schroedter

Uffe Bech kostete 2 Millionen Euro Ablöse und wurde 2015 vom FC Nordsjælland transferiert. In seinen zweieinhalb Spielzeiten traf der gerade einmal 1,70 Meter kleine Däne allerdings nur zweimal ins Tor und wurde dann nach Fürth ausgeliehen. © imago/Christian Schroedter