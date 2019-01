David Storl präsentiert Mitteldeutsches Kugelstoß-Team

Am Montag präsentierte sich die Gruppe im Lagovida-Ressort am Störmthaler See erstmals der Öffentlichkeit - als Mitteldeutsches Kugelstoßteam. Müller fehlte zwar wegen seiner Ausbildung bei der Bundespolizei in Kienbaum, weshalb er die Hallensaison auch weglässt. Aber Storl und Lewke fiebern dem ersten Saisonstart am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Chemnitz schon entgegen. Mitte Februar wollen sie bei den nationalen Titelkämpfen in der Arena Leipzig zwei Medaillen für den SC DHfK einheimsen - und im Idealfall als Duo die Norm für die Hallen-EM in Glasgow knacken, die bei 20,15 Metern liegt. Alternativ strebt Lewke auch einen Start beim Winter-Europacup in der Slowakei an.