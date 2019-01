David Storl und Trainer Wilko Schaa sind trotz schlechter Trainingsbedingungen optimistisch

Leipzig. Seit Donnerstag sind die Trainingsbedingungen für die Leipziger Leichtathleten so gut wie selten: In der Arena sind die sechs Rundbahnen und die Anlagen für die technischen Disziplinen aufgebaut. Die Vorfreude auf das große mitteldeutsche Schülermeeting am 9. sowie die deutschen Hallenmeisterschaften am 16./17. Februar steigt. Das Problem ist nur: Für die Elite jagt beginnend mit dem Hallen-Istaf in Berlin in den kommenden 14 Tagen ein Wettkampf den nächsten. Da wird das Heim-Training auf ein Minimum reduziert, vielmehr steht die Regeneration im Mittelpunkt.

„21 Meter sollen es schon stabil werden“

Auch für Kugelstoßer David Storl startet am Sonntag in seiner Heimatstadt Rochlitz die heiße Wettkampfphase. Sechs Wettkämpfe in 13 Tagen stehen an, zwischen den beiden Heimspielen in Rochlitz und Leipzig will der 28-Jährige auch in Lodz, Madrid, Saßnitz und Potsdam mit starken Weiten glänzen. „21 Meter sollen es schon stabil werden“, sagte der DHfK-Stoßer auf der DLV-Pressekonferenz am Donnerstag zur Hallen-DM. „Vor allem möchte ich mit einem guten Gefühl nach Lanzarote fliegen.“ Dort soll wie im Vorjahr auch mit Hilfe der Sonne und angenehmen Temperaturen der Feinschliff für die Hallen-EM in Glasgow erfolgen.

Hallen-DM fast ausverkauft

Die gute Nachricht gestern: Die Hallen-DM in Leipzig ist so gut wie ausverkauft, die letzten knapp 100 Karten werden in wenigen Tagen weg sein, die Athleten können sich auf beste Stimmung freuen. Die schlechte Nachricht: Gerade die Kugelstoßer hadern weiter mit den Bedingungen im Leipziger Sportforum, denn eine Sanierung des Werferhauses nach den Sturmschäden vor mittlerweile über einem Jahr ist nach wie vor nicht in Sicht. Schon jetzt läuft die Suche nach einer Bleibe für den kommenden Winter.

Every throw counts! Next competition on Sunday. Are you ready for another contest about the result there? #shotput #fitness #throws #workout #trackandfield #throw #power Gepostet von David Storl am Donnerstag, 31. Januar 2019

Das mit Eigeninitiative geschaffene Interims-Quartier in Liebertwolkwitz wird heute geräumt, zumal die Matten am Sonntag in Rochlitz gebraucht werden. „Wir räumen die Halle mit einem lachenden und weinenden Auge“, sagt Trainer Wilko Schaa. „Wir sind froh, dass wir dort trainieren konnten. Aber wenn ich mit Storli zuletzt früh um 8 Uhr in die Halle kam, war sie schon extrem ausgekühlt. Außerdem war es ein hoher logistischer Aufwand – gerade, wenn wir Krafttraining und Stoßen kombinieren wollten.“

Coach Schaa erwartet Steigerung bei Storl