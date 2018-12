David Villa wird Podolski-Teamkollege: Vissel Kobe angelt sich nächsten Superstar

Lukas Podolski kann sich bei Vissel Kobe auf einen weiteren prominenten Mitspieler freuen. Nachdem sich die Japaner im Sommer bereits mit Barca-Legende Andrés Iniesta verstärkt haben , stößt nun auch dessen Welt- und Europameister-Kollege David Villa zum superreichen Klub aus der südjapanischen Millionen-Metropole. Der 36-Jährige spielte seit 2014 in der US-amerikanischen Major League Soccer, verlängerte seinen Vertrag bei New York City FC jedoch nicht.

"Hallo Japan, hallo Vissel Kobe", sagte Villa in einem Video, das Kobe am Samstagvormittag in den sozialen Netzwerken postete. Mit dem Transfer untermauern die Japaner ihre Ansprüche, nach einem enttäuschenden Saisonverlauf mit Platz 10 in der kommenden Spielzeit anzugreifen. Mit der Verpflichtung Villas vollziehe man einen weiteren Schritt auf dem Weg zum großen Ziel des Vereins, "die Nummer eins in Asien zu werden", schrieben die Japaner.

David Villa: 77 Tore in vier Jahren New York

Villa hatte am Donnerstag seinen Abschied aus der MLS verkündet - nach vier Jahren. Sein Vertrag läuft am 31. Dezember aus. In 117 regulären Saisoneinsätzen in der MLS kam der 36-Jährige auf 77 Tore und 26 Assists. Nur Bradley Wright-Phillips von Stadtrivale New York Red Bulls konnte über den gleichen Zeitraum mehr Tore erzielen. Villa, der mit der spanischen Nationalmannschaft 2008 auch den Europameister-Titel gewinnen konnte, führte die New Yorker mit 23 Treffern im Jahr 2016 zum ersten Mal die Playoffs und gewann die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der Liga.