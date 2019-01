David Wagner verlässt Huddersfield Town: Deutscher Trainer muss gehen

Abschied in der Premier League: Nach dem 0:0 gegen Cardiff City hat sich der Tabellenletzte Huddersfield Town von seinem deutschen Trainer David Wagner getrennt. Das gab der Verein aus Yorkshire am Montag bekannt. Der 47-Jährige, der die "Terriers" vor zwei Jahren sensationell in die erste Liga geführt hatte, sammelte in dieser Saison nur elf Punkte. Huddersfield kann den Abstieg aus der Premier League angesichts von acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer kaum noch abwenden.

"Ich möchte David für die Arbeit danken, die er in Huddersfield in den letzten dreieinhalb Jahren geleistet hat", sagte Präsident Dean Hoyle, der von einem „sehr, sehr traurigen Tag“ sprach. „Unter seiner Leitung haben wir Dinge auf dem Fußballplatz erreicht, die alles in der jüngeren Erinnerung toppen und die meine wildesten Träume als Vorsitzender und als Fan übertroffen haben.“ Nachfolger wird auf Interimsbasis der ehemalige Town-Innenverteidiger Mark Hudson, der bisher die U19 coachte.

Huddersfield: Wagner bat um Abschied zum Saisonende