Davis Cup: Deutschland gegen Australien - Die Erinnerung lebt!

Am Freitag beginnt der Davis Cup - und Deutschland trifft in der ersten Runde auf Australien. Die Erinnerung an vergangene Erfolge lebt weiter: Boris Becker wieder mit dabei. Mit Unterstützung der Ikone will die deutsche Davis-Cup-Mannschaft die erste Runde in Down Under überstehen.

Menschen, die sich schon in den Achtzigern und Anfang der Neunziger für Sport interessiert haben, bekommen bei Nennung der Wörter Davis und Cup immer noch glasige Augen. Was waren das für Straßenfeger, als die deutsche Mannschaft, getragen von Stars wie Boris Becker und Michael Stich, zusammengehalten von der sensiblen Autorität des Teamchefs Niki Pilic in den Jahren 1988, 1989 und 1993 das Tennis-Teamturnier gewann. „Es waren immer tolle Erlebnisse. Davis-Cup-Wochen sind sehr speziell und emotional“, sagt mit dem früheren Weltranglistenvierten Nicolas Kiefer jemand, der erst im Davis Cup für Deutschland antrat, als der Boom der Sportart bereits am Abflauen und an Siege des DTB-Teams nicht mehr zu denken war.

Zverev über Becker: "Es ist etwas ganz besonderes, so eine Legende dabei zu haben!"

So bietet es sich an, dass nach dem vermiedenen Abstieg aus der Weltgruppe im vergangenen Jahr die Hoffnung auf den Schultern eines Heroen aus der alten Garde liegt. Als Head of Men’s Tennis wird Boris Becker am Wochenende das Erstrundenduell des DTB-Teams gegen Australien in Brisbane, das in den Morgenstunden des Freitags (3 Uhr/DAZN) beginnt, begleiten. Der eigentliche Teamchef Michael Kohlmann steht – zumindest was die Außenwirkung angeht – längst in der zweiten Reihe.

Die Strahlkraft der im privaten Bereich von einem Insolvenzverfahren gebeutelten Ikone zieht Kohlmann nicht in Zweifel: „So einen Mann im Team zu haben kann nur helfen.“ Und Deutschlands aktiver Hoffnungsträger, der 20-jährige Weltranglistenfünfte Alexander Zverev, sagt: „Es ist etwas ganz besonderes, so eine Legende dabei zu haben. Er sieht viele Dinge noch so ein bisschen wie ein Spieler, das ist eine große Hilfe.“

Wiederholung der Vergangenheit ist nur ein Traum

Becker überall. Auf dem Platz wird gegen die Australier jedoch vor allem Zverev gefordert sein. Ein Spieler also, der in der jüngeren Vergangenheit zugunsten des persönlichen Fortkommens auch schon mal auf den Davis Cup verzichtet hat. „Wenn Zverev spielt, dann haben wir eine gute Mannschaft“, sagt Ex-Spieler Kiefer. Er kennt aber auch die größte Schwäche des deutschen Teams: „Wir haben momentan nicht die Riesenauswahl – hinter Zverev ist eine große Lücke“, sagte er dem SPORTBUZZER.

Und so ist die Wiederholung der Erfolge der Vergangenheit wohl nur ein Traum. „Da müsste alles optimal laufen, abgesehen von der Grundvoraussetzung Losglück“, sagt Kiefer. Es bleiben die Erinnerung – und glasige Augen.

