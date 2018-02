Davis Cup-Auftakt: Zverev gewinnt Marathon-Match, Struff verliert glatt

Die Erfolgsgeschichte des deutschen Davis-Cup-Teams beginnt mit einer Sensation: 1985 erreicht die deutsche Mannschaft zum ersten Mal seit 1970 wieder ein Finale. Der erst 18 Jahre alte Boris Becker gibt in dieser Saison sein Davis-Cup-Debüt. Im Finale unterliegt die Mannschaft um Kapitän Wilhelm Bungert Schweden mit 2:3. Nur Becker siegt in seinen beiden Einzeln gegen Stefan Edberg und Mats Wilander.

Die Erfolgsgeschichte des deutschen Davis-Cup-Teams beginnt mit einer Sensation: 1985 erreicht die deutsche Mannschaft zum ersten Mal seit 1970 wieder ein Finale. Der erst 18 Jahre alte Boris Becker gibt in dieser Saison sein Davis-Cup-Debüt. Im Finale unterliegt die Mannschaft um Kapitän Wilhelm Bungert Schweden mit 2:3. Nur Becker siegt in seinen beiden Einzeln gegen Stefan Edberg und Mats Wilander. © imago