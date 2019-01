Fix: DAZN führt erstmals Werbung ein - Streaming-Plattform beruhigt seine Abonnenten

Es ist ein kleiner Schock für die Abonnenten von DAZN: Die Streaming-Plattform wird ab sofort erstmals Werbung in ihr Programm aufnehmen. Das teilte das Unternehmen der Perform Group via Twitter mit. Dort heißt es: "Wir werden ab heute mit ausgewählten Werbepartnern zusammenarbeiten. Die Koops sind ein Weg, wie wir weiterhin in die besten Inhalte und innovative Technologien investieren können & EUCH auch in Zukunft den besten Sport zu einem günstigen Preis zu bieten."

DAZN-Chef de Buhr hatte Werbung angekündigt

Ganz überraschend kommt die Einführung von Werbeeinblendungen nicht. Vor einigen Wochen sagte Thomas de Buhr, Deutschland-Chef von DAZN, im Sponsors-Podcast: "Ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich das nicht in Erwägung ziehen würde. Am Ende bin ich verantwortlich für den Revenue (Umsatz; Anm. d. Red.), den DAZN macht. Wir schauen es uns an, überlegen hin und her. Grundsätzlich muss man die Frage zulassen und sich klar Gedanken machen, ob es man es tun würde."

Nun hat die Streaming-Plattform die Frage nicht nur zugelassen, sondern auch beantwortet - und zwar mit "ja". De Buhr hatte schon vor einigen Wochen betont, dass eine solche Entscheidung "manchmal sehr schnell" gehen kann.

DAZN beruhigt: "Du verpasst keine Sekunde Live-Sport"

Unklar ist bislang noch, um welche Werbepartner es gehen soll. Einige Unklarheiten hat DAZN aber schon jetzt aus dem Weg geräumt, um seine Kunden zu beruhigen. Bei Twitter heißt es unter anderem: "Keine Sorge, du verpasst auch weiterhin keine Sekunde Live-Sport". Heißt: Der Streamingdienst will keine Werbung während der Spiele einblenden, sondern ausschließlich in den Pausen. Das ist ein Argument, welches die Verantwortlichen auch in Zukunft erhalten wollen - um sich vom Konkurrenten Sky abzuheben.

