DAZN und Eurosport: So gehen wir beim Kauf der Bundesliga-Rechte vor

Per Mertesacker: „Wat wollen'se von mir hören?“ Na, klare Kante vom Weltmeister! Seit Beginn der Saison 2018/2019 analysiert „Merte“ für den Streamingdienst DAZN die Champions League. „Ich werde sicherlich auch mal anmoderieren oder vor der Fankurve stehen“, versprach der 34-Jährige vor der Premiere am 18. September 2018 auf Schalke - und hielt Wort. ©

DAZN will keine extreme Preiserhöhung

DAZN zeigt derzeit lediglich Highlight-Videos vom FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. aus der Bundesliga. In der Champions League und Europa League hingegen hält der Streamingdienst deutlich umfangreichere Rechte, überträgt viele Spiele live und exklusiv. Zuletzt hatte Thomas de Buhr, Deutschland-Chef von DAZN, im Interview mit dem Fachmagazin Sponsors in Bezug auf die Bundesliga angekündigt: "Das ist etwas, das wir gerne bei uns hätten." Nun grenzte de Buhr allerdings ein: "Wir sind sehr gut in der Lage, uns anzuschauen, was uns das neue Recht bringt. Und auf der Grundlage sehen wir, welchen Preis wir bereit sind zu bieten."