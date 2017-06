DAZN und Sky holen Rechte an Champions League - ZDF geht leer aus

Der Internet-Streaming-Dienst DAZN überträgt ab der Saison 2018/19 in Kooperation mit Pay-TV-Sender Sky die Königsklasse des europäischen Fußballs. Im klassischen frei empfangbaren Fernsehen werden die Spiele von Real Madrid oder dem FC Bayern München dann nicht mehr übertragen. Free-TV-Sender ZDF geht leer aus . Nur das Finale muss laut Statuten des europäischen Fußball-Verbands UEFA im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.

Es war am Ende keine Überraschung mehr.

Sky wird die Spiele im Fernsehen und mobil verbreiten. Mit Sublizenz streamt DAZN. Wer wann genau was überträgt, wollen die Unternehmen später mitteilen. Besonders bitter ist der Deal fürs ZDF: In der zurückliegenden Saison sahen im Schnitt etwa sieben Millionen Menschen die Übertragungen. Der öffentlich-rechtliche Sender darf nur noch in der kommenden Saison 18 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Noch nicht vergeben ist das Rechtepaket für die Europa League.