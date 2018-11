DDR gegen die „Russen“ – insgesamt sechsmal in Leipzig

Rechnet man das Olympia-Qualifikationsspiel am 31. Mai 1964 mit, das vor 80.000 Zuschauern 1:1 endete (Torschütze war Henning Frenzel vom 1. FC Lok Leipzig ), kommt man auf sechs Partien zwischen DDR und UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) in der Leipziger Riesenschüssel. Die DDR wie auch die Gäste betrachteten solche Olympia-Spiele ebenfalls als vollwertiges Länderspiel, der Weltverband FIFA sowie der DFB indes nicht. Die westdeutsche Olympia-Auswahl war von der DDR übrigens zuvor besiegt worden. Die DDR überstand die Qualifikation sogar insgesamt. Nach einem 1:1 im Rückspiel gegen die Sowjetunion gab es ein Entscheidungsspiel in Warschau, das die DDR mit den Leipzigern Henning Frenzel, Manfred Geisler von Lok sowie Manfred Walter von Chemie Leipzig 4:1 gewann. Die DDR holte dann in Tokio fast sensationell Olympia-Bronze.

Das erste „richtige“ Länderspiel gegen die Sowjetunion gab es bereits zuvor am 17. August 1960 in Leipzig. Die Gäste gewannen im damals erst vier Jahre alten Zentralstadion 1:0. Neun Jahre später wurde die Begegnung in das V. Deutsch Turn- und Sportfest eingebettet, was man noch zweimal so handhabte. Bei diesen Gelegenheiten war das große Oval schon allein deshalb viel voller als es sonst gegen die in weiten Bevölkerungsteilen wenig beliebten „Freunde“ gewesen wäre, weil so tausende Sportfestteilnehmer Gratiskarten bekamen. So waren am 25. Juli 1969 an die 90.000 Menschen Zeuge eines 2:2, bei dem die Leipziger Lok-Stürmer Wolfram Löwe und Henning Frenzel für die DDR trafen.