"Deal des Jahrhunderts" für Frankfurt: Ex-96-Profi Wolf vor Wechsel zu Borussia Dortmund

Marius Wolf schaffte den Durchbruch bei den Roten nicht. Hannover 96 holte den schnellen Flügelspieler vom TSV 1860 München. In Hannover konnte er sich allerdings nicht durchsetzten und wurde sogar in die 96-Reserve versetzt. Aktuell läuft es für Wolf besser. Nach zweifacher Leihe zog Eintracht Frankfurt die Kaufoption und verpflichtete den Flügelspieler für 500.000 Euro fest. Aktuell wird Wolf bei Borussia Dortmund gehandelt. © dpa

Christopher Avevor: Ab der U17 war der Innenverteidiger Teil von Hannover 96. Im Jugendbereich der Niedersachsen absolvierte er 54 Spiele. Für die Reserve machte er in 42 Regionalliga-Spielen acht Buden. Letztlich reichte es für den gebürtigen Kieler zu acht Bundesliga-Einsätzen für die erste Mannschaft der "Roten". Seit 2016 läuft er für St. Pauli auf und ist aus der Abwehr nicht mehr wegzudenken. © dpa

Der Wunstorfer Nicolas Kühn wechselte im Januar 2018 von RB Leipzig zu Ajax Amsterdam. Der 18-jährige Stürmer, der insgesamt schon 16 Länderspiele bestritt, spielte von 2011 bis 2015 in der Jugend der Roten. © getty (Archiv)

Leon Balogun: 2008 kam der gebürtige Berliner von Türkiyemspor zu Hannover 96. Nach zwei Jahren und nur drei Einsätzen (132 Minuten) zog es Balogun zu Werder Bremen II. Seit 2015 setzt der Karnevalsverein FSV Mainz auf ihn. © dpa

Kingsley Schindler spielt heute bei Holstein Kiel und mischt mit den Störchen die zweite Bundesliga auf. Bei Hannover 96 konnte sich der ehemalige U19-Spieler nicht durchsetzen und fand über die Stationen Neustrelitz und Hoffenheim II den Weg zum KSV.

Auch Niclas Füllkrug startete nicht sofort bei 96 durch - obwohl er aus Hannover (Ricklingen) kommt. Er wechselte von den Ricklingern zu Werder Bremen. Erst 2016 holte ihn 96 vom 1. FC Nürnberg zurück. © dpa

Niko Gießelmann: Der linke Verteidiger wurde 1991 in Hannover geboren. Mit 15 Jahren wechselte er von der SC Langenhagen zu Hannover 96. Dort war er sechs Jahre aktiv, lief in der Reserve der "Roten" 74 Mal auf (15 Tore, 5 Vorlagen). Mit den Profis auf dem Feld zu stehen, war ihm nicht vergönnt. 2013 wechselte er zu Greuther Fürth, absolvierte 132 Spiele im "Kleeblatt"-Dress und ist aktuell Stammspieler beim Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf. © dpa

Bei Hannover 96 stand Johannes Eggestein nicht unter Vertrag, allerdings lernte der 20-Jährige beim TSV Schloß-Ricklingen das Fußballspielen und wurde anschließend beim TSV Havelse ausgebildet. Nach drei Jahren in der U17 und U19 beim SV Werder Bremen wurde er 2016 erstmals in den Profikader der Bremer berufen. © imago/Ulmer

Gleiches gilt für seinen Bruder Maximilian Eggestein. Dieser schaffte den Durchbruch zu den Werder-Profis schon 2015. In der Rückrunde der Saison 2016/2017 entwickelte sich Eggestein zum Stammspieler unter dem damaligen Trainer Alexander Nouri. © Carmen Jaspersen

Florian Ballas: Der gebürtige Saarbrücker kam 2013 von der Reserve des 1. FC Nürnberg zu 96. Die verliehen ihn wieder zu seinem Heimatverein FC Saarbrücken. Nur einen Einsatz bekam der Innenverteidiger: In der 2. Runde des DFB-Pokals 2014 stand er 90 Minuten gegen den VfR Aaalen auf dem Platz. Seit einem Jahr spielt er nun bei Zweitligist Dynamo Dresden und ist dort ein Leistungsträger. © dpa

Serdar Dursun: Der Deutsch-Türke kam aus seiner Heimatstadt Hamburg 2008 in die U19 von Hannover 96. 2011 wechselte er in die Türkei, wo er bei fünf Vereinen in drei Jahren kickte. Bei Greuther Fürth versuchte Dursun wieder im deutschen Profi-Fußball anzugreifen - mit Erfolg: Der Stürmer ist Stammkraft bei den "Kleeblättern". © dpa

Sebastian Ernst: Bei den Roten durchlief er die Jugendmannschaften und war fester Bestandteil der 96-Reserve. Bei den Profis stand Ernst in zwei Jahren bei einigen Bundesliga-Spielen im Kader, kam aber auf sehr wenig Spielzeit. Nach Wechseln zu Magdeburg und Würzburg, stürmt der gebürtige Neustädter nun bei der SpVgg Greuther Fürth.

Levent Aycicek: Noch innerhalb der Jugend wechselte der offensive Mittelfeldspieler von Hannover 96 zu Werder Bremen. Ab der U17 durchlief der gebürtige Nienburger den Jugendfußball an der Weser. Nach vier Jahren Profi-Dasein und nur 14 Einsätzen wurde er zu 1860 München verliehen. Beim Zweitligisten Greuther Fürth ist er nun seit August fest verpflichtet. © Imago/Zink

Federico Palacios: Der gebürtige Hannoveraner, der das Fußballspielen in Limmer erlernte und in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, verließ die Wölfe 2014 in Richtung RB Leipzig. Dort ist Palacios seitdem hauptsächlich für die RB-Reserve im Einsatz, stand aber auch schon im Kader der Profis und durfte auch schon Bundesliga-Luft schnuppern. © GEPA Pictures

Patrick Herrmann: Der Rechtsverteidiger fing in der Jugend des VfL Wolfsburg an. Im Alter von 15 Jahren zog es ihn zu Hannover 96. Dort durchlief er die Jugendabteilung, machte 44 Spiele für die Reserve und merkte im Jahr 2009, dass er den Sprung zu den Profis nicht wirklich realisieren kann - lediglich vier Einsätze ließen ihn sein Glück beim VfL Osnabrück suchen. Seit 2011 läuft er für Holstein Kiel auf und überrascht mit den "Störchen" gegenwärtig in der 2. Bundesliga. © dpa

Daniel Haas: 49 Spiele stand Haas zwischen den Pfosten der "Roten" - allerdings bei der Zweitvertretung in der Regionalliga. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nur einmal und das nur für 45 Minuten (2004, gegen VfL Bochum), aufgrund einer Verletzung von Keeper Marc Ziegler. Für die TSG Hoffenheim machte er 90 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga. Heute ist er die Nummer eins bei Union Berlin. © dpa

Willi Evseev: Von 2007 bis 2011 bildete Hannover 96 Willi Evseev in seiner Jugend aus. Der Kasache konnte sich nicht durchsetzen, wechselte per Leihe zu Wiener Neustadt. Danach spielte er für die Reseverve der "Roten", bevor er 2013 zum Rivalen VfL Wolfsburg wechselte. Über Kiel und Nürnberg landete Evseev schließlich bei Hansa Rostock. © imago/pmk

Sofien Chahed: Der gebürtige Hannoveraner heuerte mit 16 Jahren bei den "Roten" an. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nicht. Heute ist der Tunesier Kapitän beim Regionalligisten VfV Hildesheim und zieht die Fäden im defensiven Mittelfeld. © Imago/Agentur

Felix Burmeister: In 50 Spielen schoss der Würzburger 11 Tore für Hannover 96 II. Mit dieser Bilanz verabschiedete sich Innenverteidiger Burmeister nach drei Jahren im roten Dress gen Arminia Bielfeld. 122 Spiele später verließ er Deutschland und unterschrieb beim Vasas FC. In der ersten ungarischen Liga ist er Stammkraft beim sechsmaligen Meister. © Imago/Djorovic

Tom Merkens: Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugend von Hannover 96 und war sieben Jahre dort aktiv. Er wechselte zum benachbarten TSV Havelse, dann zum VfL Osnabrück. Dort wurde er von einer Stammkraft zum Reserve-Spieler, nachdem er sich durch ein Foul schwer verletzte. Nach über drei Monaten kehrte er zu seiner alten Wirkungsstätte nach Havelse zurück- © Chris Hanke

Adriano Grimaldi: Der in Göttingen geborene Deutsch-Italiener hat einen anderen Weg als seine beiden Brüder Nicola und Marco eingeschlagen, die beide Bundesliga-Basketballer sind. Von der Hannover U17 wechselte er 2008 zum SCW Göttingen. Über Sachsen Leipzig, Mainz 05 II, Fortuna Düsseldorf, Sandhausen, VfL Osnabrück und FC Heidenheim kam er 2016 zu Preußen Münster. Dort zählt man auf den Knipser. © imago/osnapix

Saliou Sané: Er spielte von 2007 bis 2011 in den Nachwuchsteam der Roten und in der zweiten Mannschaft, den Sprung zu den 96-Profis hat er allerdings nie geschafft. Mit dem SC Paderborn war Sané in der zweiten Liga aktiv, momentan steht er bei Sonnenhof Großaspach unter Vertrag. © dpa