Debüt eines Weltstars: Auffahrth startet in Leipzig erstmals im Springreit-Weltcup

Leipzig. Sie ist ein neues Gesicht im Weltcup-Zirkus – aber im Reitsport schon ein Star. Ein Weltstar. Und doch steht Sandra Auffarth vor ihrem Debüt bei der Partner Pferd in Leipzig, wo sie die Weltcup-Prüfungen reiten wird. Damit ist die 32-Jährige eigentlich eine „Fremdgängerin“. Denn ihre großen Erfolge feierte sie in der Vielseitigkeit – 2012 Olympiasieg mit der Mannschaft und Bronze im Einzel, 2014 Weltmeisterin im Einzel und mit der Mannschaft, zweimal Gold bei Europameisterschaften. Eine Traumkarriere.

Zweites Standbein Springen

Seit einiger Zeit greift sie nun auch im Springreiten an, einer Teildisziplin der Vielseitigkeit. Es ging gut los. 2018 wurde sie Dritte beim Deutschen Spring-Derby, Sechste bei den deutschen Meisterschaften. Ihr Weltcup-Debüt ist aber doch eine andere Hausnummer. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, gibt sie denn auch zu. In Leipzig wird sie mit ihrem Derby-Pferd Nupafeed’s La Vista und Landlord in der großen Tour starten, außerdem bringt sie noch ein 7-jähriges Pferd für den Youngster Cup mit.

Warum plötzlich auch Springreiten? „Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir immer besser geworden sind und uns neue Herausforderungen gesucht haben, die Spaß machen. Ich bleibe in der Vielseitigkeit aber weiter dran, baue mir im Springen ein zweites Standbein auf“, erklärt Sandra Auffarth.

Sie hat trotz ihrer Jugend schon allerhand vorzuweisen – und einen Plan. Sandra Auffarth wuchs quasi mit Pferden auf (ihre Eltern betreiben einen Ausbildungs- und Handelsstall), absolvierte eine Ausbildung zur Pferdewirtin und danach noch eine zur Sport- und Fitnesskauffrau. Jetzt führt sie einen eigenen Betrieb, 70 Pferde stehen auf der Anlage im niedersächsischen Ganderkesee, das liegt zwischen Oldenburg und Bremen. Vielseitigkeitspferde, Springpferde, Pensionspferde – alles dabei.

"Ich habe mir für Leipzig kein Ziel gesetzt"

Und sie hält sich für die Zukunft auch alle Optionen offen. Selbst wenn es im Springen von nun an Erfolge hageln würde, käme ein Umsatteln auf eine reine Spring-Karriere für sie nicht in Frage. „Ich glaube schon, dass es zweigleisig gut geht und dass man das trennen kann. Am Ende reitet man das, wo man gerade am besten aufgestellt ist. Im Moment habe ich ganz gute Sprungpferde und da wäre es ja sehr schade, wenn ich das nicht weiter nutzen würde“, erklärt sie. Ihre Strategie ist so simpel wie logisch: „Wenn es in der einen Disziplin mal nicht so gut klappt, dann klappt es vielleicht in der anderen besser.“ Wie es aktuell aussieht, läuft es gerade in beiden Disziplinen ziemlich gut.

Was erwartet Sandra Auffarth von ihrem Ausflug nach Leipzig, wo sie in der Weltcup-Qualifikation zum ersten Mal im Springen auf die Stars der Szene trifft? Dass sie aufgeregt sei, kann man als Koketterie durchgehen lassen. Wer bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften Nervenstärke bewiesen hat, den bringt auch Deutschlands größtes Hallenreitturnier nicht um den Schlaf.

Viel einleuchtender ist ihr Herangehen, das sie im Interview so erklärt: „Wenn ich zum Turnier fahre, schaue ich eigentlich wenig, wer da sonst noch am Start ist. Sondern ich konzentriere mich immer auf mich und meine Pferde und versuche, die bestmöglichste Leistung abzuliefern. Ich habe mir für Leipzig kein Ziel gesetzt, will einfach das Beste geben. Aber klar, man versucht natürlich immer, null (Fehler, d.A.) zu reiten.“