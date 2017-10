Debüt für Esser? Das sind die Rotationskandidaten für das Pokalspiel in Wolfsburg

Michael Esser für Philipp Tschauner: Ersatztorwart Esser hat noch kein Pflichtspiel für 96 ge­macht. Auch in der ersten Pokalrunde in Bonn stand Tschauner im Tor. Eine besondere Situation damals, weil Breitenreiter den Kapitän in dem Spiel als seine Nummer eins vorstellte. Esser. der 2,5-Millionen-Transfer vom vergangenen Sommer, braucht aber Spielpraxis, sollte sich die Nummer eins doch mal verletzen.

Oliver Sorg für Julian Korb: Auch ein bevorstehender Wechsel, „Olli ist ein klasse Mensch, ein richtig guter Spieler, er hatte nur in der Vorbereitung eine nicht so gute Phase“, sagte der Trainer über Sorg, „der Tag wird auch für ihn kommen.“ Dieser Tag für den rechten Verteidiger wird morgen in Wolfsburg sein. Korb darf sich aber relativ sicher sein, dass er gegen Dortmund zurückkehrt. © Sielski

Miiko Albornoz für Matthias Ostrzolek: Seit anderthalb Wochen ist Albornoz nach dem Muskelfaserriss im Teamtraining. In Augsburg gehörte er noch nicht zum Kader. „Miiko macht gute Schritte voran, er wird sicher seine Möglichkeiten bekommen, vielleicht schon am Mittwoch“, sagt Breitenreiter. Es läuft aber wohl auf eine Kader-Berufung hinaus. © Sielski

Sebastian Maier für Pirmin Schwegler: Die Pause kommt rechtzeitig für Schwegler, der sich wochenlang mit Knieproblemen quälte. In Augsburg blieb er weit unter seinen Möglichkeiten. Beim 2:1 bot sich der – für Schwegler – eingewechselte Maier positiv an. Der Trainer lobte ihn: „Basti hat für Impulse gesorgt, als er reinkam.“ Tendenz: Maier fängt an. © Petrow

Manuel Schmiedebach für Iver Fossum: Gibt Breitenreiter dem Norweger die nächste Chance? Aus Fossums Leistung in Augsburg ergibt sich eher ein Startplatz für Marvin Bakalorz oder für Schmiedebach, der in Augsburg nicht im Kader war. „Es sind eben schwere Entscheidungen zu treffen“, erklärte Breitenreiter, „Schmiede hatte seine Einsätze, er wird noch Möglichkeiten bekommen.“ Bisher spielte der frühere 96-Kapitän nur im Ligaspiel in Wolfsburg von Beginn an. © dpa

Felix Klaus für Kenan Karaman: Die beiden wechseln sich auch in der Liga ab. Vorne links konnte bisher keiner konstant überzeugen.