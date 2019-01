Aufgepasst, BVB! Nächster Spurs-Star kaputt – Dele Alli verletzt sich gegen Fulham 

Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Dele Alli schießt den Ausgleichstreffer und muss dann raus

Alli verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung nach einem Sprint in der 83. Minute. Zuvor hatte der englische Nationalspieler per Kopf den Ausgleichstreffer für die Spurs erzielt (52.). Fulham war durch ein Eigentor von Kane-Vertreter Fernando Llorente in der 17. Minute in Führung gegangen – das hatte Hoffnungen auf einen Überraschungssieg genährt, der den Londonern im Abstiegskampf wieder neue Hoffnungen gegeben hätte.