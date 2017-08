Dembélé spurlos verschwunden: Fliegt BVB-Star nach Barcelona?

Die Suche nach einem Nachfolger für Neymar ist beim FC Barcelona in vollem Gange. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Kandidaten.

Philippe Coutinho: Bereits relativ weit soll der Poker um den Superstar des FC Liverpool gediehen sein. Der Offensivspieler, der 2013 von Inter Mailand nach England gewechselt war, steht ganz oben auf der Liste der Katalanen. Die Stadt kennt er, 2012 spielte der Zauberer (Marktwert: 45 Millionen Euro) bereits ein halbes Jahr für Espanyol. In der Premier League schoss er in 138 Spielen 34 Tore und bereitete 31 Tore vor. Kostenpunkt: wohl rund 100 Millionen Euro.

Paulo Dybala: Der Argentinier von Juventus Turin würde im Camp Nou auf seinen Nationalmannschafts-Kollegen Lionel Messi treffen. Die beiden gelten als Freunde. Der 23-Jährige (Marktwert: 65 Millionen Euro) verlängerte seinen Vertrag zwar im April bis 2022, aber was heißt das heutzutage schon? Einen Verbleib ließ er zuletzt offen. Eine Ablöse würde sich in jedem Fall auch im dreistelligen Millionenbereich bewegen.

