Dembélé zum FC Barcelona? - Ablöse-Gespräch mit BVB-Bossen gescheitert

Es ist noch nicht so lange her, dass Inaki Williams von Athletic Bilbao beim BVB im Gespräch war. Die spanische Zeitung Marca berichtete sogar, dass Dortmund bereit wäre, 50 Millionen Euro für den 23-Jährigen zu bezahlen. Allerdings bekräftige er zuletzt, dass er seine Zukunft im Baskenland sieht. Eine interessante Lösung wäre der reine Rechtsaußen allerdings schon. Und bei einer gewissen Ablöse wäre Bilbao sicherlich auch gesprächsbereit. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 25 Millionen Euro.

Jadon Sancho von Manchester City wäre einer aus der Kategorie Talent. Der 17-Jährige soll sich sogar bereits von seinen Mitspielern verabschiedet und sich in Dortmund umgeschaut haben. Positiv für den BVB: Da er noch keinen Profivertrag besitzt, müssten die Schwarz-Gelben nur eine Ausbildungsentschädigung an Manchester City bezahlen. Er wäre daher die kostengünstige Variante.

Beim FC Barcelona ausgebildet, bei Lazio Rom veredelt. So könnte man die Jugend von Keita Balde kurz beschreiben. Der 22-jährige Senegalese hat bereits einen Marktwert von 25 Millionen Euro und war in der vergangenen Saison aus der Mannschaft der Römer kaum wegzudenken. Also auch einer für den BVB?

Er ist Afrikas Fußballer des Jahres - und will Leicester City unbedingt verlassen: Riyad Mahrez. Aber ob der Algerier auch zu Borussia Dortmund gehen würde? Passen könnte es gut. Denn der Rechtsaußen ist schnell - und vor allem technisch versiert. Seine Ballkontrolle ist hervorragend. Genau das, was Dortmunds neuer Trainer Peter Bosz braucht. Allerdings würde er wohl einen großen Teil der Dembele-Ablöse kosten.

Domenico Berardi vom US Sassuolo ist ein echter Rechtsaußen. Der 23-Jährige Italiener wurde vor einigen Monaten sogar mal mit dem BVB in Verbindung gebracht. Dortmunder Scouts hatten ihn mehrfach beobachtet

