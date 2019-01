Dennis Diekmeier vor dem Duell mit Ex-Klub HSV: "Ein großer Tag"

Neuzugang Dennis Diekmeier befürchtet nach den Jahren in Hamburg keine Anpassungsschwierigkeiten bei seinem neuen Klub SV Sandhausen. "Für mich ist Sandhausen kein Kulturschock. Denn ich bin in einer Kleinstadt, in Achim bei Bremen, aufgewachsen", sagte Diekmeier über seinen neuen Wohnort in Baden-Württemberg. Die Stadt hat rund 15 000 Einwohner und liegt südlich von Heidelberg.