Der 1. FC Lok Leipzig bezwingt den FSV Luckenwalde mit 1:0

Durch den Sieg in Luckenwalde und die eingefahrenen drei Punkte steigt der 1. FC Lok Leipzig auf den dritten Tabellenplatz.

Anzeige

Im Handstreich drei Punkte beim Tabellenletzten in Luckenwalde einfahren. Vor so einer Denke hatte Lok Leipzigs Trainer Heiko Scholz vorab gewarnt, auch wenn er drei Punkte forderte. Die wurden es auch. Der 1. FC gewinnt 1:0 (1:0) in Luckenwalde gegen das Schlusslicht und pumpt sich damit auf den 3. Platz der Regionalliga.

Ganz so leicht war es für die Probstheidaer nicht im Brandenburgischen. Denn den Blau-Gelben fehlt nach den Endlosabsagen in der Regionalliga einfach der Spielrhythmus und die Wettkampfhärte. Zudem die Eckpfeiler der nunmehr vom Trainergespann Scholz und Rüdiger Hoppe favorisierten Dreierkette. Kapitän Markus Krug und Nebenpart Robert Zickert hatten sich im Training verletzt. Dafür rückten Peter Misch und Ronny Surma neben Christian Hanne. Nur am Rande: Luckenwalde hat diesbezüglich seit Monaten die Seuche am Fuß.

Ex-Lok-Taktgeber Daniel Becker stach auch Sonntag im Werner-Seelenbinder-Stadion bei den Hausherren heraus und zeigte, wie beweglich eine Lokomotive normalerweise ist. Nach dem Tanz mit fünf Gegenspielern fehlte in der 9. Minute lediglich ein ordentlicher Abschluss.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla Der 1. FC Lok Leipzig empfing zum Auftakt anstrengender englischer Wochen die VSG Altglienicke und feierte einen 2:0-Sieg. © Christian Modla

Lok Leipzig geht schon in der 11. Minute durch Ziane in Führung

Der ließ nicht lange auf sich warten. Die Probstheidaer zeigten wie es geht. Paul Schinke klebte eine Marke auf die Pille, schickte den Boten Robert Berger, der mustergültig das Präsent Djamal Ziane zustellte. Endlich mal wieder Post wird sich der Lok-Stürmer gedacht haben. Vor vier Monaten ließ er letztmalig das Netz zappeln. 1:0 für Lok (11.).

Gerade, als Lok glaubte, dass Geschehen im Griff zu haben, kombiniert sich der FSV nach vorn. Sehenswert: Takahiro Tanio zog per Seitfallzieher aus elf Metern knapp über den Scheitel von Benjamin Kirsten (21.).

Danach blieb Lok am Drücker, erst verzog Flügelflitzer Maik Salewski knapp (27.), dann fehlte bei einem Freistoß von Paul Maurer nicht viel (30.). Ziane, der wieder Blut geleckt hat, köpfte in der 37. Minute an die Latte.

Leipziger lassen Konterchancen ungenutzt

Nach dem Pausentee kam der FSV besser aus der Knete. 572 Zuschauer sahen, wie erst Ahmet Sagat an Kirsten scheiterte und gleich danach Becker (50.). Was scheinbar für die Loksche ein Erweckungserlebnis war. Denn „Papa“ Sascha Pfeffer machte Dampf, danach scheiterte Maurer aus fünf Metern an Luckenwaldes Hüter Konstantin Filatow (56.). Bis dato ein munterer Schlagabtausch der beiden Kontrahenten.

Danach gönnten sich die beiden Mannschaften eine Auszeit und genossen womöglich Klärchen und das Gefühl, endlich mal wieder über Rasen zu spazieren. Und das hätte sich für Lok kurz vor knapp fast bitter bezahlt gemacht. Marcel Hadel flankte auf Sagat, der aus 14 Metern abzog. Kirsten im Tor der Loksche parierte glänzend. Infolge ließ Lok zwei Konter ungenutzt, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Sieg bleibt aber Sieg. 37 Punkte haben die Leipziger nunmehr.

Kirsten – Misch, Surma, Hanne – Berger, Watahiki, Schinke (Malone), Salewski – Maurer (69. Georgi), Pfeffer – Ziane (83. Lorincak).

KOMMENTIEREN