Der 1. FC Lok Leipzig verliert in Unterzahl 0:2 in Halberstadt

Halberstadt. Die sportliche Talfahrt des 1. FC Lok Leipzig in der Fußball-Regionalliga Nordost hält an. Nach zuvor schon sechs sieglosen Spielen in Folge und einem glücklichen Heim-Remis zuletzt gegen Meuselwitz (1:1) gab es am Sonntag bei Germania Halberstadt nichts zu holen.