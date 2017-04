Der Turm von Hannover 96: Ohne Salif Sané geht in der Abwehr nichts

Ermöglichen Sie iFrame um diesen Inhalt darstellen zu können.

„Toll, wie er die Abwehr zusammenhält“, findet Kind. Unter dem neuen Trainer André Breitenreiter spielt Sané auch wieder wie ein Riese. Breitenreiters Vorgänger Daniel Stendel machte den Star auch mal klein, wenn er es für nötig hielt. Ersatzbank im Pokal in Offenbach, rote Karte gegen Dresden, zweimal Ersatzbank in der Liga – so glücklich wirkte Sané bei 96 nicht, wenn er spielte. Schließlich wollte er im Sommer noch selbst weg aus Hannover.

„Ich bin jetzt noch mehr überzeugt von ihm, man spürt es förmlich körperlich an ihm, dass der Trainer ihm das Vertrauen gibt und dass ihm das hilft“, erklärt Kind.