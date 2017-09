Wer ist der berühmteste 96-Fan? Ab jetzt Robbie Williams!

Robbie Williams ist jetzt 96-Fan. Das hat der weltberühmte Entertainer in seinem Videoblog verkündet. Der Grund: Auf seiner jüngsten Tour hätte Hannover - zusammen mit Dublin - die besten Fans gestellt, und deshalb ist Hannover nun "my favourite place in Germany" (mein Lieblingsort in Deutschland). Für den bekennenden Fußballfan hat das eine klare Konsequenz, Robbie Williams ist ab sofort Fan von Hannover 96.

Hier spricht Robbie Williams über 96

"I want to start supporting their football team"

Williams' Lieblingsclub, Port Vale FC, ist in diesem Sommer in die viertklassigen League Two in England abgestiegen. In einem Interview verkündete der Weltstar vor Jahren, er träume davon, die Mannschaft einmal als Sportdirektor zu führen. Und bereits 2006 investierte Williams 240.000 Pfund in das Team aus seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent. Und hier wird es spannend. Denn Robbie Williams sagt in seinem Videoblog, Hannover habe ihm so sehr gefallen, "so I want to start supporting their football team" (dass ich anfangen möchte, das Team zu unterstützen). Die naheliegendste Übersetzung wäre, dass er Fan (Supporter) sein will. Es könnte natürlich aber auch eine andere Form der Unterstützung bedeuten ...