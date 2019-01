Der Blitz schlägt im Clickball ein

Leipzig. Wenn Alexander „The Flash“ Flemming die Halle betritt, tobt und grölt das Publikum. Laute Musik schallt durch die Boxen in den Sporthallen der Welt und die Fans singen mit – auch mitten im Ballwechsel. „Das würde beim Tischtennis nie passieren, da macht keiner ein Geräusch“, sagt der 31-Jährige, der es auch in der klassischen Version weit gebracht hat. Seit Jahren spielt er erfolgreich in der 2. Bundesliga, hat zweifach die Deutsche Meisterschaft im Doppel gewonnen. Jetzt möchte der Leipziger Weltmeister in der noch jungen Alternative werden: Clickball.

In Deutschland verbindet man Tischtennis schnell mit Namen wie Timo Boll oder Dimitrij Ovtcharov, denkt an die rot-schwarzen Schläger und ruhige Hallen. Hier begegnen sich die Spieler mit voller Konzentration, verhaltenes Klatschen gibt es nur nach einem Punktgewinn. Clickball ist da anders: In vollen Hallen Feiern, Trinken und Tanzen die Fans, Jubeln für ihre Stars mit Namen wie „The Flash“, „The Brain“ oder „Das Gespenst“. Keiner von ihnen bringt einen eigenen Schläger mit. Alle bekommen das gleiche Modell, das mit Sandpapier beklebt, anstatt mit Schaumstoffgummi überzogen ist. „So können die Bälle nicht mehr mit Spin geschlagen werden, was die Ballwechsel deutlich länger macht“, erklärt der Blitz.

Er ist seit 2013 dabei, wurde bereits zweifach Vizeweltmeister, einmal Dritter und seit vergangenem Jahr ist er offizieller Worldcup-Sieger. Den Titel hat er im vergangenen Herbst in China errungen, das Finale gegen eine Frau gespielt. Eine ungewohnte Situation für Flemming: „Ich bin relativ exzentrisch am Tisch, werde laut, hebe die Faust und brülle – da hatte ich schon leichte Hemmungen. Ich meine das absolut nicht böse, aber Mann gegen Mann ist etwas anderes, da schreit man sich halt auch mal an.“

Jetzt ist ein WM-Sieg Flemmings Ziel, doch die Konkurrenz schläft nicht: Clickball wird immer bekannter, die Spieler immer besser. „Vor ein paar Jahren reichten noch 60 oder 70 Prozent der Leistung aus. Inzwischen ist Clickball aber vor allem in China und den Philippinen sehr verbreitet“, so Flemming, der trotz seiner Begeisterung für den Trendsport weiterhin Tischtennis in der 2. Bundesliga für den TV Hilpoltstein spielt und regelmäßiges Training in der Region anbietet. Trotz seines Masterabschlusses in BWL verdient Flemming sein Geld hauptberuflich als Coach und bietet Intensivkurse am Wochenende an.

Im klassischen Tischtennis hätte Flemming kaum eine Chance gegen die Weltspitze. Im Clickball kann er inzwischen selbsicher sein: „Timo Boll hätte mit dem Schläger keine Chance gegen mich. Ich vergleiche das immer mit Top-Volleyballern, die auch nicht automatisch die besten Beachvolleyballer sind.“

Flemming und sein Trainingspartner Robert „Das Gespenst“ Janke vom TTC Holzhausen fliegen für den Sport rund um den Globus. Die WM am Sonnabend und Sonntag in London findet im gut 3000 Zuschauer fassenden „Ally Pally“ (Alexandra Palace) statt und wird auf Sky UK und DAZN übertragen. England ist dabei noch wirklich nah an der Heimat. Etwa zweimal im Jahr geht es für Flemming nach China. Hier ist Clickball inzwischen richtig beliebt, die Events sind dementsprechend groß, die Fernsehzuschauer gehen in die Millionen. Der blonde, blauäugige Deutsche kommt hier gut an, der Spitzname auch. Er schätzt, dass in China inzwischen über eine Million den Sport selber spielen. Trotzdem sind viele auf seiner Seite: „Als ich im Turnier gegen einen Chinesen verloren habe, hat eine Gruppe Mädchen angefangen zu weinen“, sagt der 31-Jährige und grinst. „Das war schon verrückt.“