Der Bundesliga-Sonntag im Liveticker: Ingolstadt empfängt Mainz 05

Im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga um 15.30 Uhr will der FC Ingolstadt gegen den FSV Mainz 05 die Hoffnung auf eine historische Wende im Abstiegskampf aufrechterhalten. Bessere Leistungen und vor allem Punkte braucht vor allem Ingolstadt. Um im Kampf um den Klassenverbleib noch eine Chance zu haben, muss im Heimspiel gegen Mainz ein Sieg her – erst recht nach dem glücklichen 2:1-Erfolg des Hamburger SV gegen den 1. FC Köln am Samstag. Gewinnen die „Schanzer“, würden sie ihre rheinhessischen Gäste von Trainer Martin Schmidt noch weiter in den Tabellenkeller ziehen.