Der BVB lebt! Pulisic schießt Dortmund zum Sieg gegen Hoffenheim

Zweites Spiel, zweiter Sieg - bei Borussia Dortmund geht es unter der Regie von Peter Stöger wieder aufwärts. Vier Tage nach dem erfolgreichen Debüt des neuen BVB-Trainers beim Spiel in Mainz (0:2) setzte sich der Revierklub mit 2:1 (0:1) gegen 1899 Hoffenheim durch. Vor 81 000 Zuschauern im Signal Iduna sorgten Pierre-Emerick Aubameyang (63/Foulkelmeter) und Christian Pulisic (90.) für einen erfolgreichen Hinrundenabschluss und eine gelungene Generalprobe für den Pokal-Hit am Mittwoch beim FC Bayern.

Stöger vertraut derselben Startelf

Stöger vertraute derselben Startelf, die am vergangenen Dienstag in Mainz für den ersten BVB-Sieg seit dem 23. September gesorgt hatte. Diese Maßnahme schien sich bezahlt zu machen. Denn die Borussia erwischte einen besseren Start. Bereits in den ersten zehn Minuten ergaben sich zwei gute Möglichkeiten. So schoss Andrej Jarmolenko (5.) nach einem kapitalen Fehlpass des Hoffenheimers Florian Grillitsch knapp am Tor vorbei. Vier Minuten später parierte 1899-Keeper Oliver Baumann einen Schuss von Christian Pulisic aus 14 Metern.