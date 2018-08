Der englische Markt wird für Hannover 96 wieder spannend

Hannover 96 hat Papy Djilobodji auf die Wunschliste geschrieben. Der Abwehrspieler des englischen Drittligisten AFC Sunderland soll einen Marktwert von rund fünf Millionen Euro haben. Noch ein Spieler von der Insel für 96? Das sollte nach der Wimmer-Verpflichtung eigentlich kein Thema mehr bei 96 sein. Grund: Die England-Profis sind für Hannover schlicht und einfach zu teuer, was Gehalt und Ablöse betrifft. „Ich würde empfehlen, künftig eher auf anderen Märkten aktiv zu sein“, sagte Boss Martin Kind damals. Wimmer hat 96 in Stoke nur loseisen können, weil der Österreicher Gehaltseinbußen in Kauf nahm. Für einen Kauf im nächsten Sommer müsste Hannover zwölf Millionen Euro auf den Tisch legen.