Der Fall Artur Sobiech: Verlässt "Schnecke" Hannover 96?

Der Vertrag von Artur Sobiech endet und wird wohl nicht verlängert. Horst Heldt will „zeitnah eine Entscheidung, Spieler verdienen Klarheit“. Sobiech hat Ehrlichkeit verdient, er ist beliebt in Hannover und eine feste Größe in der Team-Hierarchie. Er startete stark in die Saison. Aber das Verletzungspech hinderte ihn schon wieder am großen Durchbruch. Gegen Düsseldorf wurde er als Stürmer Nummer vier nach Charlie Benschop eingewechselt.