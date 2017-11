Der Fall Naby Keita – wie das LKA die Führerschein-Fälschung des Stars von RB Leipzig entlarvte

Leipzig. Zweimal legte Naby Keita seinen guineischen Führerschein bei der Fahrerlaubnisbehörde in Leipzig vor, zweimal soll es sich um eine sogenannte „Totalfälschung“ gehandelt haben. Der Mittelfeldstar von RB Leipzig erhielt deshalb einen Strafbefehl über 415.000 Euro . Was der Vorwurf konkret bedeutet, erklärt Tom Bernhardt vom sächsischen Landeskriminalamt (LKA), das Keitas Dokumente analysiert hat.

Keita droht Prozess am Amtsgericht

Ihren Anfang hatte die Geschichte bereits vor knapp einem Jahr genommen: Keita soll am 2. Dezember 2016 bei der Fahrerlaubnisbehörde einen Führerschein der Republik Guinea vorgelegt und damit eine deutsche Fahrerlaubnis beantragt haben. Am 19. Januar 2017 soll er dann einen weiteren Führerschein aus seiner Heimat eingereicht haben. Beide wurden als Fälschung identifiziert.

Den Strafbefehl wegen Urkundenfälschung erließt das Amtsgericht Leipzig am 5. Oktober 2017 – nach einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft, so Gerichtssprecher Stefan Blaschke gegenüber der LVZ. Blaschke bestätigt, dass es um „eine sechsstellige Summe“ geht. Laut Bild-Zeitung soll Keita 50 Tagessätze à 8300 Euro zahlen. Gegen den Strafbefehl legte der Anwalt Keitas am 2. November Einspruch ein. Damit droht dem 22-Jährigen ein öffentlicher Prozess. „Es ist aber noch kein Termin einer Hauptverhandlung bestimmt“, so Blaschke.