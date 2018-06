Der große Japan-Plan bei Hannover 96: Kommt Genki Haraguchi als Klaus-Ersatz?

Noch sind sich 96 und Hertha BSC nicht einig über einen Transfer. Hannover will den Felix-Klaus-Ersatz auch zum Klaus-Preis. Der Neu-Wolfsburger spielte drei Millionen Euro festgeschriebene Ablöse ein. Drei Millionen Euro bietet 96, aber der Preis muss verhandelt werden. Hertha fordert fünf Millionen und hat keine Eile. Die Berliner können abwarten, ob Haraguchi durch eine starke WM noch wertvoller wird.

Abgang (möglich): Jonathas. 96 versucht ihn bereits bei einem anderen Verein unterzubringen – auch wenn es am Ende ein Riesenverlust wird.

Wobei in Hannover seit Tagen darüber diskutiert wird, welche Leistungsträger der Club denn noch ziehen lässt. Salif Sané, Klaus, dann Martin Harnik und jetzt sogar noch Niclas Füllkrug? 96 wehrte den Zehn-Millionen-Angriff aus Gladbach für Füllkrug überzeugend ab. 96-Chef Martin Kind betonte, er wolle keine Leistungsträger mehr abgeben, „das gilt auch für Füllkrug“. Es wäre schon ein gutes Signal, wenn 96 sich durch Abgänge nicht weiter schwächt, sondern stattdessen durch Transfers verstärkt.

Mit dem Offensivmann Haraguchi würde 96 spielerisch einen Schritt voran machen. In der Zweitligarückrunde sah der „Kicker“ in dem Japaner den notenbesten Feldspieler bei Aufsteiger Düsseldorf (2,96) – besser als Klaus im 96-Aufstiegsjahr (3,39).

Sommer 2011: Henning Hauger (Stabaek IF -> Hannover 96, Ablöse: 450 Tausend Euro)

Sommer 2013: Salif Sané (AS Nancy -> Hannover 96, Ablöse: 2 Millionen Euro)

Sommer 2015: Allan Saint-Maximin (AS Monaco -> Hannover 96, Leihe)

Sommer 2015: Mevlüt Erdinc (AS St. Étienne -> Hannover 96, Ablöse 3,3 Millionen Euro)

Sommer 2016: Allan Saint-Maximin (Hannover 96 -> AS Monaco, Ende der Leihe)

Marko Maric wurde im Januar 2017 als vierter Torwart von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Demenstprechend erhielt er bei den Profis auch keine Gelegenheit, sich in einem Pflichtspiel zu präsentieren. Für die Reserve stand er allerdings 13-mal im Kasten.

Die Leihe von Kevin Wimmer war so ein Signal. Die Leihe von Asano lässt sich aktuell noch nicht seriös beurteilen. In Stuttgart war der Japaner nicht erste Wahl. Der Haraguchi-Transfer würde Asano bei der Integration helfen.

96 denkt wieder "Big in Japan"

Außerdem denkt 96 intern über die Verpflichtung eines in Hannover bekannten (und beliebten) Dolmetschers nach. Profi-Flüsterer Jumpei Yamamori, der schon Kiyotakle und Sakai bei 96 half, könnte den Trainerstab erweitern. In der vergangenen Saison arbeitete Yamamori bei Tayfun Korkut in Stuttgart mit Asano zusammen. Vor Yamamori hatte 96 mit dem Trainer Motoki Kawahara als Dolmetscher gute Erfahrungen gemacht.

96 denkt wieder „Big in Japan“. Hannover macht sich auf diese Art und Weise interessanter für den japanischen Markt. 96 hatte in Yuya Osako (ging nach Bremen) sogar einen dritten Japaner holen wollen. Mit drei Japanern (Sakai, Kiyotake, Yamaguchi) stieg 96 allerdings vor zwei Jahren ab.