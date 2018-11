Der große Kämpfer kann nicht mehr - und kehrt zu RB Leipzig zurück

Leipzig. Das Spiel seines Lebens fand in Lotte statt, bei den wehrhaften Männern vom Autobahnkreuz. Ex-RB-Profi Fabian Franke, 29, bekommt immer noch Gänsepelle, wenn er an jenen 2. Juni 2013 denkt. An das hohe Lotter Gras. An die punktgenauen 30-Meter-Pässe des Lotter Abwehrchefs Tobias Willers. An die über 2000 RB-Fans im brütend heißen Hasenkasten der Sportfreunde. An die 2:0-Führung aus dem Hinspiel, die in der Nachspielzeit über die Wupper geht. An die plötzlich umgehende Panik - und die Angst vorm Aus im Rennen um die dritte Liga. An den Strumpfstoß von Matthias Morys und das Kopfball-Eigentor von Willers in der Verlängerung. An den Abpfiff und das Ende einer brutalen Achterbahnfahrt. „Das hatte was von Himmel und Hölle“, sagt Franke, „das war der wichtigste aller Aufstiege.“ Die Heimfahrt mit dem Zug, vielen Fans und Bieren ist für Franke „das Beste, was ich je erlebt habe“. Sportdirektor Ralf Rangnick wird Jahre später sagen, dass Lotte das Tor zur großen weiten Fußball-Welt war. An jenem 2. Juni 2013 stakst Rangnick über das Grün, herzt seine Aufsteiger. Auch den rotblonden 1,90-Meter-Abwehrhünen Fabian Franke, den gebürtigen Leipziger. Tage wie diese bleiben für immer, verbinden.