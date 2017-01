Mit Video: Der große 96-Check nach dem Trainingslager

Das Fazit zum Trainingslager in Jerez fällt erstklassig aus. Wir beantworten in unserem Aufstiegs-Check die zehn wichtigsten Fragen zum Leistungsstand bei Hannover 96. Schaut euch oben das Video an, weitere Informationen gibt's unten im Text.

1. Was machen die Verletzten bei 96? Manuel Schmiedebach und Salif Sané (beide muskuläre Probleme) schauten beim Test gegen Bern nur zu. „Im Punktspiel hätten sie wohl gespielt“, sagte Trainer Daniel Stendel. Miiko Albornoz hatte sich den Fuß verstaucht, auch er wird wohl morgen wieder mit der Mannschaft trainieren. Bei Noah Sarenren-Bazee „stecken wir nicht drin“, sagte Stendel, „wir hoffen, dass er kurz- oder mittelfristig wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Leider hatte sich unsere Hoffnung nicht erfüllt, dass er Ende der Woche wieder voll einsteigen konnte. Damit müssen wir jetzt leben.“

2. Wie spielfit ist die Mannschaft? Von den Sprint- und Ausdauereinheiten war in beiden Tests wenig zu spüren. Young Boys Bern war von allen fitter eingestuft worden als 96. Tatsächlich war der deutsche Zweitligist in der zweiten Halbzeit überlegen und gewann 2:1. Was auch am guten Zustand der „B-Elf“ liegt, die eher eine leicht veränderte „A-Elf“ war. Die Mannschaft ist auch spielfit, weil sich die Profis gegenseitig unterstützen. Die Spieler lobten die Aufteilung in Vierer-WGs im Mannschaftshotel, für den Teamgeist war es gut. 3. Welche Taktik spielt Stendel? Der 96-Trainer verschärft das aggressive Pressing im Vergleich zur Hinrunde noch einmal. Hinzu kommen neue Varianten wie die hohe diagonale Spielverlagerung. Stefan Strandberg und Waldemar Anton sind perfekte Abwehrspieler für solche Seitenwechsel – besonders links werden Felix Klaus und Edgar Prib dadurch auf den Außenbahnen gefährlicher.

4. Welche Bedeutung haben Freistöße und Eckbälle? Die Mannschaft hat sich zum Teil selbst neue Varianten überlegt. Viele Eckbälle führte 96 kurz aus, um anschließend in eine unsortierte Abwehr zu stoßen. Eine Freistoßvariante beruht auf Ablenkung – nicht ganz so spektakulär wie Thomas Müller mit seinem Stolpertrick bei der WM, aber so ähnlich. Zu sehen war in den Tests der Lupfertrick. Edgar Prib chippte sich dabei den Ball zurecht und hob ihn mit der Seite über die Mauer, wo sich drei lange 96-Spieler reingeschummelt hatten. Die Stürmer lauern darauf, dass der Ball ankommt. Geklappt hat der Trick nicht. Der einfachste Trick übrigens: Strandberg und Prib verwandeln direkt. Das hat im Training gut geklappt. Etwas verpasst? Hier gibt's den großen Trainingslager-Blog zum Nachlesen 5. Wer schießt die Elfmeter? Die Stürmer. Martin Harnik hat grundsätzlich den sichersten Abschluss. Er verwandelte im Übungsspiel einen Elfer, einen anderen von ihm hielt Philipp Tschauner. Niclas Füllkrug verwandelte ebenfalls. Artur Sobiech traute sich sogar den Chip-Elfer in die Mitte zu. 6. Wie verteidigt 96? Stendel ändert sein System (4-4-2) nicht. Er übt „jetzt nicht Zweierkette oder so“, wie er im Scherz sagte. Die Frage ist: Wer spielt in der Viererkette? Die stärkste Formation stemmte sich in der zweiten Halbzeit gegen Bern mit Prib links, Florian Hübner (später Felipe) und Strandberg im Zentrum sowie Waldemar Anton rechts. Prib hat sich festgespielt. Anton gewann das Rechtsverteidiger-Casting von Jerez. „Wir haben ein paar Dinge ausprobiert“, sagte Stendel, „man weiß nie, wer gesund und fit ist in zwei Wochen.“ Im Zentrum sorgte in Abwesenheit von Sané vor allem Strandberg für Beruhigung. „Stefan hat jetzt das erste Mal wieder gespielt. Bis zu seiner Verletzung im Dezember hat er einen guten Eindruck hinterlassen, den hat er gegen Bern bestätigt“, fand auch Stendel.

7. Wer stürmt? Die Stürmer machen es Stendel nicht leicht. Harnik schoss das 1:0 gegen Bern, Kenan Karaman bereitete es vor, Artur Sobiech gelang ein Traumtor gegen Augsburg, Niclas Füllkrug legte das 2:1 von Uffe Bech gegen die Young Boys vor. Alle vier zeigten ihre Qualitäten. Harnik und Karaman haben aktuell die Nase vorn. „Sie sollen es mir nicht leicht machen“, sagte Stendel, „ich bin froh, dass wir diese Auswahl haben.“

8. Wer war Gewinner des Trainingslagers? Uffe Bech. Neun Monate nach seiner schweren Verletzung (Sehnenriss) bereitete er ein Tor vor und machte eines selbst. Bech dosierte sein Training clever. In den Spielen zog er auf, begleitet von Applaus des Trainers und der Fans. Das Kernproblem bei Bech sprach Stendel aber auch nochmal an: „Wichtig ist für ihn, dass er regelmäßig trainiert und verletzungsfrei bleibt.“

9. Auf welchen Positionen will 96 Verstärkung? Da sind Trainer Stendel, Geschäftsführer Martin Bader und Aufsichtsrat Martin Andermatt nicht immer einer Meinung. Diskutiert wird über drei Positionen. Wegen unklarer Lage soll ein erstklassiger und erfahrener Linksverteidiger geholt werden, auch weil Edgar Pribs Vertrag ausläuft. Der junge Lars Ritzka (18) soll als Reserve aufgebaut werden. Position zwei ist ein erfahrener Innenverteidiger. Nicht alle bei 96 sehen nämlich Sané am liebsten in der Innenverteidigung, so wie Stendel. Um das Spiel weiter nach vorn zu verlagern, müsste Sané Sechser spielen. Dann bräuchte 96 einen zweiten Haudegen wie Strandberg, gemessen am Kaliber von Ex-Dortmund-Star Neven Subitic. Dritte fragliche Position ist hinten rechts. Anton ist aktuell Favorit auf den Posten. 10. Mit welcher Startelf beginnt 96 gegen Kaiserslautern? Stendel erklärte, er habe „gelernt, dass es keinen Sinn macht zu denken, das wäre jetzt die Startelf. Wir haben noch zwei Wochen Zeit.“ Zwei Wochen, um gegen Lotte zu testen (am Sonnabend im Eilenriedestadion) und um zu sehen, wer wirklich fit ist bis zum Lautern-Spiel. Stendel hat sich noch nicht festgelegt, das könnte die Startelf sein: Tschauner – Anton, Sané, Strandberg, Prib – Schmiedebach, Bakalorz – Bech, Klaus – Karaman, Harnik. Weitere Bilder vom Testspiel gegen Bern gibt's hier:

Hannovers Marvin Bakalorz lässt Sekou Sanogo stehen. © Petrow Die Hannoveraner Edgar Prib und Martin Harnik jubeln über das 1:0. © Petrow 96 jubelt über das 1:0 durch Martin Harnik. © Petrow Die Roten jubeln über das 1:0 durch Martin Harnik. © Petrow Berns Keeper Yvon Mvogo ist vor Hannovers Kenan Karaman am Ball. © Petrow Uffe Bech trifft zum 2:1 für 96. © Petrow Uffe Bech trifft zum 2:1 für 96. © Petrow Hannovers Stefan Strandberg nimmt einen Ball im Mittelfeld an. © Petrow Felipe macht den Abflug. © Petrow Mussten angeschlagen zusehen: Salif Sané, Iver Fossum, Noah-Joel Sarenren-Bazee, Miiko Albornoz © Petrow Hannovers Florian Hübner grätscht Kevin Mbabu ab. © Petrow 96-Trainer Daniel Stendel an der Seitenlinie. © Petrow Hannover Oliver Sorg ist vor Berns Nicolas Bürgy am Ball. © Petrow Uffe Bech erzielte das 2:1 für 96. © Petrow Am Ball: Hannovers Marvin Bakalorz. © Petrow Berns Mirakem Sulejmani im Zweikampf mit Hannovers Waldemar Anton © Petrow

