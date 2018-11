"Der haut ihm über Wasser aufs Maul": Waspo 98 verliert hektisches Champions-League-Heimspiel

Ein bisschen hat es zunächst so ausgesehen, als seien Wasserballer von BPM Sportmanagement aus Mailand zum Urlauben da. Jedem der Reservespieler wurde im Stadionbad sein Platz auf der Bank mit einem Handtuch reserviert, das sogar mit dem jeweiligen Namen versehen war. Am dritten Spieltag der Champions League hatten die Italiener am Ende zudem ihren dritten Erfolg in trockenen Tüchern, wonach es freilich lange nicht ausgesehen hatte. Gastgeber Waspo 98 verlor eine sehr hektische Partie mit 10:11 (5:2, 2:2, 1:5, 2:2). „Dar war alles drin in diesem Duell: schreiende Ungerechtigkeit, Drama, viele Chancen. Das müssen wir aber nicht verlieren“, sagte Trainer Karsten Seehafer.