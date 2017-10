Der Ironman 2017 auf Hawaii - das härteste Rennen der Welt

Am Samstag steigt in der kleinen Küstenstadt Kailua-Kona auf Big Island die 41. Auflage des legendären Ironman auf Hawaii. Mehr als 2300 Teilnehmer haben sich für das Rennen bestehend aus 3,86 Kilometern Schwimmen im offenen Meer, 180,2 Kilometern Radfahren durch die windigen Lavafelder und 42,195 Kilometern Laufen (Marathon) qualifiziert, darunter 212 deutsche Athleten und Athletinnen. Es ist gleichzeitig auch die Ironman-Weltmeisterschaft. Die Männer starten um 18.25 Uhr deutscher Zeit, die Frauen fünf Minuten später.

Iron Man Hawaii: Jan Frodeno will das WM-Triple!

Deutschlands Top-Triathlet Jan Frodeno (Olympiasieger, Weltrekordhalter, "Sportler des Jahres") peilt nach seinen Siegen in den vergangenen beiden Jahren das Triple auf Hawaii an. "Mein ausgesprochenes Ziel ist es, zu gewinnen. Für mich bedeutet ein zweiter Platz Niederlage, Demütigung, Versagen", sagte er im Vorfeld. Gute Karten besitzen ebenfalls die beiden Deutschen Sebastian Kienle (Sieger des Ironman 2014) und Patrick Lange, die 2016 auf den Rängen zwei und drei landeten. Weltweit werden 500 Millionen TV-Zuschauern das Event verfolgen.

Jan Frodeno gewann auch 2015 den Ironman in Hawaii - als insgesamt fünfter Deutsche. Seine Worte: "Es ist wie auf Wolke neun, sieben, 35. Keine Ahnung.“

Jan Frodeno gewann auch 2015 den Ironman in Hawaii - als insgesamt fünfter Deutsche. Seine Worte: "Es ist wie auf Wolke neun, sieben, 35. Keine Ahnung.“ © dpa

Ebenfalls am Streckenrand zu finden: Fans, die die Athleten anfeuern und mit teilweise lustigen Plakaten zu Höchstleistungen treiben (wollen).

Ebenfalls am Streckenrand zu finden: Fans, die die Athleten anfeuern und mit teilweise lustigen Plakaten zu Höchstleistungen treiben (wollen). © imago

Auch wenn den Athleten jegliche Form der Verpflegung am Streckenrand zur Verfügung gestellt wird, kommt es jedes Jahr zu Verletzungen, Krämpfen und Dehydrierungen. Rund 200 Ärzte stehen während eines Ironmans auf Hawaii bereit.

Auch wenn den Athleten jegliche Form der Verpflegung am Streckenrand zur Verfügung gestellt wird, kommt es jedes Jahr zu Verletzungen, Krämpfen und Dehydrierungen. Rund 200 Ärzte stehen während eines Ironmans auf Hawaii bereit. © dpa

Am Limit: Der Amerikaner Ben Hoffman kollabierte beim letztjährigen Ironman, nachdem er die Ziellinie gerade als Vierter überquert hatte.

Am Limit: Der Amerikaner Ben Hoffman kollabierte beim letztjährigen Ironman, nachdem er die Ziellinie gerade als Vierter überquert hatte. © dpa

Die pure Erschöpfung, die pure Erleichterung: Der deutsche Gewinner des Ironmans 2012, Sebastian Kienle im Ziel - völlig am Ende.

Die pure Erschöpfung, die pure Erleichterung: Der deutsche Gewinner des Ironmans 2012, Sebastian Kienle im Ziel - völlig am Ende. © dpa

Ein Gesicht voller Qualen, aber auch voller Glück: Der deutsche Jan Frodeno gewann den letzten Ironman 2016 auf Hawaii nach 3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einem Marathon in 8:06:30 schweißtreibenden Stunden.

Ein Gesicht voller Qualen, aber auch voller Glück: Der deutsche Jan Frodeno gewann den letzten Ironman 2016 auf Hawaii nach 3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einem Marathon in 8:06:30 schweißtreibenden Stunden. © imago

In Deutschland übernimmt das ZDF am Samstag ab 18.30 Uhr mit einem Livestream die Berichterstattung, die von Martin Schneider und Ex-Triathlon-Weltmeister Daniel Unger kommentiert wird. Im Anschluss an das "aktuelle Sportstudio" werden die Titelkämpfe zudem im Hauptprogramm des ZDF ab 0.25 Uhr übertragen.