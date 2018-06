"Der Kampf ist verloren" - HSV-Investor Kühne macht Schluss!

Rund 100 Millionen Euro investierte Unternehmer Klaus-Michael Kühne in acht Jahren in den Hamburger SV. Aus den Europa-Träumen wurde allerdings nichts, im Gegenteil: In der vergangenen Saison stieg der Klub zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga ab. Für den Absturz des einstigen "Dinos" macht der Milliardär die Vereinsführung verantwortlich und zieht harte Konsequenzen.

Hoffmann "hat panische Angst"

"Ich bin hart im Nehmen und leide nicht darunter. Natürlich ist es schade, dass der jahrelange Ritt auf der Rasierklinge nicht gut ausging. Das setzt für mich in gewisser Weise einen Schlusspunkt. Der Kampf ist jetzt verloren", bilanzierte der Unternehmer. Immerhin: Gänzlich will der 81-Jährige die Tür für weitere Kooperationen in der Zukunft nicht schließen. So hält Kühne auch die Namensrechte am Volksparkstadion, die allerdings 2019 auslaufen.