Der Klassiker im „Bruno“ – 6000 Zuschauer erwartet

Anzeige

Leipzig. „Dafür trainierst du jeden Tag“, so kündigt Trainer Heiko Scholz das Spiel der Spiele seiner Loksche an. Denn am Sonntag (13.30 Uhr) steht im Bruno-Plache-Stadion ein alter Klassiker auf dem Programm: 1. FC Lok Leipzig gegen Berliner FC Dynamo. Die Tickets für den Regionalliga-Kick gingen dabei weg wie sonst in Probstheida nur warme Semmeln. 4500 Karten sind schon über den Tresen gewandert. Gerechnet wird seitens des Vereins mit einer knackevollen Bude – über 6000 Fans werden erwartet, darunter gut 1000 Schlachtenbummler allein aus Berlin. „Da ist was los, auch der Historie wegen“, kommentiert Coach Scholz den Hit, ohne dabei in die Vergangenheit abzudriften. 84 Mal standen sich die Kult-Clubs des Ostens schon gegenüber.

„Scholle“ lebt im Hier und Jetzt, tüftelt an einem Plan, wie er das Team von René Rydlewicz bespielen kann. Eine offensive 3-4-3-Nuss gilt es zu knacken. „Im Hinspiel haben sie uns in der ersten Hälfte schwindelig gespielt“, erinnert sich der Lok-Trainer an das Hinspiel. Weil die Blau-Gelben aber diese Phase im Jahn-Sportpark schadlos überstanden, entführten sie einen Punkt nach Leipzig. Spannung verspricht das Duell allemal, schließlich trennt beide Teams in der Liga nur ein Punkt. Der Tabellenachte empfängt den Neunten.

Bei der Mission, sich in dieser Saison noch weiter oben festzubeißen, muss der Lok-Trainer auf zwei Stammspieler verzichten. Flügelläufer Nils Gottschick (Schulter-OP) und Julien Latendresse-Levesque (Handverletzung) werden in dieser Saison nicht mehr eingreifen können. Denn auch bei dem Frankokanadier muss operiert werden. Damit ist Benjamin Kirsten die unangefochtene Nummer eins im Kasten bei Lok. Trotz der beiden Hiobsbotschaften können die Leipziger erhobenen Hauptes nach der englischen Woche in den Klassiker gehen. Das Pokalfinal-Ticket im Sack, gegen Viktoria Berlin einen Punkt gesichert und Luckenwalde geschlagen. Eine schöne Momentaufnahme. Die soll Sonntag nicht getrübt werden, auch nicht von Chaoten. Lok hat weitere Stadionverbote ausgesprochen. bly Sonnabend sucht Lok noch helfende Hände: Denn in der Trainingshalle muss der alte Rasenteppich raus. Los geht der Einsatz 9 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt.

KOMMENTIEREN