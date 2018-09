Der Kohlrabizirkus wird für die Icefighters fit gemacht

Leipzig. Am Samstag sollte das erste Eishockeyspiel im Kohlrabirkus stattfinden. Der Termin war nicht zu halten – aber nach Eishockey sieht es in der neuen Spielstätte der Icefighters schon aus.

Ortsbesuch am Mittwoch. Eine Hälfte der Bande steht schon und sofort ist klar: Die Eisfläche wird größer (60 x 30 Meter) als die zuletzt im Zelt. Die Dimension der Halle ist spektakulär, an der Decke hängen schon die Halterungen für die Licht- und Tonanlage sowie vier Videowände. Gerade werden am Boden die Kühlschläuche verlegt. Wenn alles gut geht, soll schon am Donnerstag mit der Eisproduktion begonnen werden. Das erledigt die Firma kw-Rent, den Großteil der Umbauarbeiten stemmen aber die Fans. 20 bis 30 finden sich dafür jeden Nachmittag ein.