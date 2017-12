Der nächste Rückschlag: Hamburger SV verliert in Mönchengladbach

Die Worte von Markus Gisdol hatten wie eine Drohung geklungen. Er wäre „gar nicht unzufrieden“, wenn seine Mannschaft „mal ein nicht so gutes Spiel macht, aber dafür punktet“, hatte der Trainer des Hamburger SV vor der 3:1 (1:0)-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach erklärt, und wer sich noch an das durch und durch destruktive 0:0 im vorigen Auswärtsspiel zwei Wochen zuvor beim SC Freiburg erinnerte, musste das Schlimmste befürchten. Aber offenkundig hatte Gisdol geblufft. Sein Team spielte gut mit, hatte viel Ballbesitz und gute Ideen, war in dieser niveauvollen Partie sogar in vielen Phasen fußballerisch überlegen. Nur die Sache mit den Punkten, die hat mal wieder nicht geklappt.

Dabei hatten die Hamburger mit einer auf den ersten Blick eher vorsichtigen Fünferkette gespielt, noch dazu in einem sehr unkonventionellen 5-1-2-2-System. Aber sie fühlten sich lange wohl in dieser Formation. Jedenfalls nach den etwas schläfrigen Anfangsminuten, in denen Thorgan Hazard zum 1:0 für die Broussia traf (9.). Doch danach griffen die Hamburger munter an. Lars Stindl klärte einen gut platzierten Kopfball von Mergim Mavraj auf der Linie (19.), und ein Schuss von André Hahn wurde gerade noch von Jannik Vestergaard geblockt (21.). Die Präsenz der Hamburger war für ein Auswärtsspiel eines Abstiegskandidaten beeindruckend, die Schattenseite: Gladbach hatte viel Raum zum Kontern und war mindestens genauso gefährlich: Reece Oxford traf schon früh die Latte (6.) und auch Michael Cuisance feuerte einen wunderbaren Schuss an den Pfosten (38.), bevor Christian Mathenia bei Großchancen von Hazard (52.) und Raffael (64) seine ganze Torwartkunst zeigen musste.