Der Platzwart: Bei Opas Eleven werden nun andere Saiten aufgezogen

Ein Dienstag. Der letzte vor Weihnachten. Bratapfelduft liegt über der Bundesliga. Die Hinrunde der spannendsten Saison seit sieben Jahren geht mit einer englischen Woche in die Winterpause, und keiner weiß, warum. Ist die Nations League der Grund, sollte man die deutsche Nationalmannschaft vom Spielbetrieb abmelden, merkt im Moment sowieso niemand. Die DFL-Funktionäre feiern sich gerade dafür, Montagsspiele abgeschafft zu haben, schicken Hannover 96 dafür auf einem Mittwochabend in den Breisgau und lassen Mainz 05 am 23. Dezember um 18 Uhr ein Auswärtsspiel bestreiten.

Alle Kinder warten aufs Christkind, ein Kind in Hannover spielt mit Gedanken. Gedankenspiele sind sein Hobby, seit er vor 20 Jahren damit anfing, seinen Lieblingsverein „in hohem Maße“ zu unterstützen. Mittlerweile ist er Großvater und gelegentlicher Bartträger, und er schaut aus der Präsidentensuite immer noch seiner Kickerschar beim Spielen zu. Opas Eleven. Gedanken aus besseren Tagen kreisen in seinem Kopf.

Die fragwürdigste Frisur der Hinrunde ist uns nicht mehr zu nehmen

Überall Festtagsstimmung und Besinnung? Nein, ganz im Süden der Tabelle, im Herzen Niedersachsens also, wird trainiert. Und wie! Der Grund: das Roten-Derby! 96 gegen die Bayern – der Klassiker. Nord gegen Süd, Spontanität gegen Spielkultur, Fußball gegen irgendwas anderes. Man ahnt, wie ein Spiel gegen die Bayern gelaufen ist, wenn der Torwart nach einem 0:4 als „Man of the Match“ den begehrten güldenen Backstein zugeworfen bekommt. Man ahnt: Das Ergebnis war noch das Beste am Spiel. Zwölfter Sieg der Bayern gegen 96 in Folge, das schnellste Führungstor der Bayern seit Ausrufung des Freistaats, die meisten Torschüsse, die besten Zweikampfwerte, die geilste Torquote, der schönste Dropkick – allein die fragwürdigste Frisur der Hinrunde ist uns nicht mehr zu nehmen (Ostrzolek) – es war ein Spiel der Superlative. Leider. Und hätte dieser Lewandowski nicht zwei linke Füße und das Tor ein Außennetz, wer weiß, ob die spärliche Anzeigentafel im Niedersachsenstadion den Spielstand bis zum Ende hätte darstellen können.

"Tore schießen für Einsteiger"

Trainer André Breitenreiter hat deshalb andere Saiten aufgezogen. Training! Selbst über die Weihnachtsfeiertage, im Dunklen und draußen, mit Laufen und Zweikämpfen und den Workshops „Tore schießen für Einsteiger“ und „Sprinten – eine Schnellstartanleitung“ sowie dem Dokumentarfilm „Ganz unten“. Arbeit, Arbeit, Arbeit, egal, was noch passiert in der Hinrunde. Für Niclas Füllkrug kein Problem, er pendelt an den vier Einheiten pro Tag zwischen Trainingsplatz und Tannenbaum in Ricklingen. Haraguchi und Asano sind vermutlich Shintoisten, was bedeutet, sie schenken sich Weihnachten nichts. Nichts schenken ist auch Breitenreiters Ansatz. Keinen Platz, keinen Raum, keine Tore – die beiden überlegen noch. Jörg Sievers versucht zu deeskalieren und verteilt Vanillekipferl, die St. Martin an besseren Tagen in die Fußballstiefel seiner Eleven gelegt hat. Also 2011. Horst Heldt liest Innenverteidigerzeitschriften. Die Spieler lesen das Kleingedruckte in ihren Arbeitsverträgen und entdecken das Wort „Abstiegskampf“. In Sütterlin.

Vielleicht gewinnt Hannover 96 gegen Freiburg und Düsseldorf. Zwei Siege, das wäre schön. Klappt das nicht, hätte man zwei Siege in 17 Spielen. Das wäre nicht schön. Also lieber zwei Siege. Dann wären es nur noch 24 Punkte bis zum Klassenerhalt. 24! Weihnachten! Die Hoffnung stirbt zuletzt. Für Opas Eleven.