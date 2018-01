Der Platzwart: Die Fußballwelt jagt Dreipack-Fülle – Klopp bietet 100 Millionen plus Ryan Kent

Anzeige

Drei Tore in einem Spiel? Kein Problem für Niclas Füllkrug. Mit Fürth 2013 in Aue brauchte er zwölf Minuten und legte kurz vor Schluss noch einen vierten oben drauf, Endstand 6:2. In Nürnberg 2016 schon fast Routine, zack, zack, zack, nach 0:2-Rückstand, hinterher kurze Interviews und kritische Fragen, warum kein lupenreiner Hattrick und warum das diesmal so lange gedauert hat.

Aber diesmal ist der Dreierpack ein anderer Schnack. Erstens 1. Bundesliga, zweitens Mainz 05! Mit Nigel de Jong! Eine Legende aus der Zeit der eckigen Holzpfosten, die mit dem Hamburger SV in der Champions League gespielt hat. Ist also echt schon ein paar Tage her. Denen in Mainz hat de Jong erzählt, er sei 24 und gerade durch den TÜV, dabei ist er noch mit Königin Beatrix zur Schule gegangen und hat seinen Bart von Willem von Oranien persönlich geschenkt bekommen. Drei Tore gegen so einen, da verändert sich das Leben in Echtzeit, da „explodiert das Handy“, wie Füllkrug anschließend vor versammelter Weltpresse erklärte. Handy? De Jong, die Fußballlegende aus der großen Zeit des orangen Tastentelefons, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus.

33. Minute, 96 liegt hinten, Füllkrug trifft zum ersten Mal. Mit dem Kopf, zum 1:2. Applaus von den Rängen, in Ricklingen haben sie es immer schon gewusst. Mainz 05 kann die vorausgegangene Ecke unmöglich verteidigen, weil Schwegler, der alte Fußball-Fuchs, sich den Ball fünf Zentimeter vor den Viertelkreis legte. Die Flugkurve komplett anders, der Drall unberechenbar, de Jong irritiert, der Trainer sieht schwarz, spricht von einer „kurzen Ecke“. Alle Hannoveraner finden: clever gemacht, so findet man Anschluss, zumindest zum 1:2. In den asiatischen Wettbüros ploppt erstmals der Name „Füllkrug“ in den Tickern auf, kein Grund, sich nicht weiter mit Skopje und Osnabrück zu beschäftigen. Routinemäßig fragen wie bei allen Bundesligatorschützen Vereine aus der Türkei und der zweiten spanischen Liga die Wechselkonditionen ab.

38. Minute, der große Auftritt von Nigel de Jong, Elfmeter für die „Roten“. Füllkrug trifft zum zweiten Mal, mit rechts. Auf seinem Smartphone gehen mehrere Vertragsangebote aus der zweiten englischen Liga und der ersten russischen Liga ein. Namen mit Umlauten sind in England aus Beflockungsgründen zwar unbeliebt, aber sichere Elfmeterschützen kann man immer gebrauchen, selbst wenn „Fuelkrug“ übersetzt Benzinkanister heißen würde. In den großen asiatischen Wettbüros erste Optionswetten auf Füllkrug und einen Hannover-Sieg, Korkenknallen in Ricklingen.

75. Minute, Füllkrug trifft zur 3:2-Führung, mit links. In den asiatischen Zockerbuden Szenen wie bei einem Aktiencrash an der New Yorker Börse, massenhaft Wetten auf Füllkrugs viertes Tor mit dem Knie, ein fünftes mit der Hacke und das sechste mit dem Hintern. Füllkrugs Handy in der Kabine qualmt. Die halbe Premier League will ihn in der Winterpause verpflichten, die andere Hälfte noch am Abend. Manchester City bietet 100 Millionen, Jürgen Klopp bietet 100 Millionen plus Ryan Kent, Paris St. Germain bietet 400 Millionen plus Eiffel-VIP-Card ohne Wartezeiten und würde für Nicolas Fuéllekruge sogar ans Festgeldkonto gehen und nicht wie bei Neymar einfach aus der Portokasse bezahlen. China bietet Geld nach Wunsch, weitgehend trainingsfrei und Landbesitz in der Größe Niedersachsens, auf dem man Ricklingen inklusive Stadtwegstübchen und Schünemannplatz im Maßstab 1:1 nachbauen würde.

Joachim Löw, der zeitgleich zur Seniorenbesichtigung zum VfB Gomez gefahren ist, erkundigt sich bei Martin Kind nach diesem Spieler da in diesem Hannover. Im Niedersachsen-Stadion soll der Bierbecher in Füllkrug umbenannt werden, Ricklingen ernennt den großen Sohn des Dorfs umgehend zum „Fidelen Ricklinger“ ehrenhalber und erklärt den kommenden Montag kurzerhand zum Lückentag. Das 3:2 hat sogar ein versöhnliches Ende für den gebeutelten Pirmin Schwegler. Füllkrug zeigt, dass man es auch ohne komplette Mundbestuhlung zum Superstar schaffen kann.

Die Einzelkritik: So war Hannover 96 gegen den 1. FSV Mainz 05 in Form. Michael Esser: Note 2,5. Stand für den erkrankten Philipp Tschauner zwischen den Pfosten. Esser war bei den beiden Gegentoren machtlos. Parierte kurz vor Schluss ganz stark einen abgefälschten Ball. © imago/regios24 Julian Korb: Note 4,5. Defensiv war der Rechtsverteidiger sehr wackelig und in der Offensive ohne jede Wirkung. Musste in der Halbzeit in der Kabine bleiben. © Sielski Waldemar Anton: Note 2,5. Sicher in der Abwehrarbeit, immer nah am Gegenspieler. Versuchte auch Akzente nach vorne zu setzen. © dpa Salif Sané: Note 3. Nicht so stabil wie sonst. Patzte im Verbund mit Sorg beim 0:1 der Mainzer. © dpa Oliver Sorg: Note 3. Lief gegen Mainz als 96-Kapitän auf. War beim 0:1 durch Muto nicht nah genug am Mann. In der zweiten Halbzeit als Rechtsverteidiger in der Viererkette ordentlich. © imago/Sielski (Archiv) Matthias Ostrzolek: Note 3,5. Der Ball war nicht immer sein Freund, kämpfte sich in die Partie. © dpa Felix Klaus: Note 2,5. Verlor beim 0:2 durch Hack das Kopfballduell gegen den Torschützen. Holte den Elfmeter zum 2:2 durch Niclas Füllkrug raus. Sehr laufstark. © Witters Pirmin Schwegler: Note 3. Um geordneten Aufbau im Mittelfeld bemüht, wie immer zweikampfstark. Musste nach 62. Minuten verletzt raus, Schwegler bekam einen Ellenbogen ins Gesicht. © Witters Ihlas Bebou: Note 2,5. In der ersten Halbzeit war von dem Tempo-Dribbler nicht viel zu sehen. Steigerte sich in den zweiten 45 Minuten deutlich, bereitete das 3:2 durch Füllkrug vor. © dpa Marvin Bakalorz: Note 3,5. Ihm gelang in der ersten Halbzeit neben Schwegler auf der Doppelsechs nicht alles. Nach der Einwechslung von Iver Fossum wechselte Bakalorz kurzzeitig auf die Zehn, musste nach Schweglers Verletzung aber wieder ins defensive Mittelfeld. © dpa Niclas Füllkrug: Note 1. Dreierpack! Traf mit dem Kopf, mit rechts und links. Füllkrug war laufstark und kampfstark. Ganz starke Vorstellung des Stürmers. © dpa Iver Fossum: Note 3. Kam in der Halbzeit für Korb, machte seine Aufgabe auf der Sechs ordentlich. Spielerisch stark. © imago/osnapix Kenan Karaman: Note 3. Kam für den verletzen Schwegler in die Partie und machte seine Sache sehr ordentlich. © Sielski Florian Hübner: Keine Note. Kam kurz vor Schluss, um den Sieg über die Zeit zu bringen. © Sportfoto Zink / DaMa

