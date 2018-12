Der Platzwart: Geld spielt bei 96 keine Rolle - kommt jetzt van Dijk? 

Es lief insgesamt schon mal besser für Hannover 96. 1938 war nicht so schlecht, auch die Jahre 1954, 1992 und 2011 sind mehrheitlich positiv in Erinnerung geblieben. 2018? Immerhin zehn Punkte nach 14 Spieltagen, man hat die Elf-Punkte-Zielvorgabe vom Chef nicht aus den Augen verloren, auch wenn Martin Kind diese Marke schon im September erreicht haben wollte.

Im Kölner Keller hat man die Sache nicht gesehen oder anders gesehen. Oder man hat was anderes gesehen, zum Beispiel den Sonntagsfilm im ZDF. Eine Korrektur im Fall Mateta erfolgte jedenfalls nicht. In der Künstlerszene der Bundesliga und darüber hinaus ist diese Entscheidung mit großem Interesse zur Kenntnis genommen worden, zum Beispiel bei Marko Marin.

Teurer Wimmer: Hannover 96 scheint es zu haben

Der Abstiegskampf? Ein Randthema. Das könnte sich rächen, aber Gott sei Dank verfügt Hannover 96 über viel mehr Asche als allgemein angenommen. Beispiel Kevin Wimmer. Der Österreicher ist auf Leihbasis bei den „Roten“, aber wie jetzt durchsickerte, muss 96 ihn kaufen, wenn er 24 Spielchen absolviert hat. Alles in allem dann für 13,5 Millionen Euro.

Einige in Hannover meinen, das sei ganz schön viel Geld. Ergänzungsspieler sind normalerweise günstiger zu haben. Jiri Stajner kostete seinerzeit so um die drei Millionen, Salif Sané war mit zwei dabei. Zwölf Partien hat Wimmer schon, er hat einen Adventskalender umgebaut, nach elf weiteren Türchen liegen hinter dem 24. dann sein neuer Vertrag und ein Hörgerät.

Der Österreicher hätte dann den Verein in dieser Saison deutlich über 500 000 Euro pro Partie gekostet. Das ist mehr, als 96 für Spielabbrüche durch Pyrotechnik hinblättern muss, und das will was heißen. Aber: Hannover 96 scheint es zu haben. Oder möchte jemand ernsthaft behaupten, bei 96 wüssten sie nicht, was sie tun?