Der Platzwart: Hannover 96 auswärts wie Napoleon ab 1812

Was will man erwarten? Totensonntag im Tabellenkeller. November, Nieselregen, Walace hat Streptokokken, Felipe hat Schnupfen und Bebou war mal wieder in Togo. Vier Gegentreffer gegen Gladbach? Fast schon egal. Es ist Auswärtsspiel. Das Auswärts hat in Hannover eigene Gesetze. 96 ist auf fremden Terrain ungefähr so erfolgreich wie Napoleon ab 1812. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach im Jahr 2018. Das heißt Stindl gegen Wimmer, nur andersrum. Das heißt Korb als Außenverteidiger und Hecking auf der Trainerbank, auch andersrum. Und Füllkrug im Sturm. Ausnahmsweise nicht andersrum, wohl auch nicht ab der Rückrunde.

Füllkrug liefert Argumente für Verbleib in Hannover Es heißt, Niclas Füllkrug habe am Sonntag bei einem möglichen neuen Arbeitgeber vorgespielt. Spielen ist ein großes Wort, das weiß nicht nur Felipe. Auf jeden Fall lieferte das Ricklinger Original erstaunlich viele Argumente für einen Verbleib bei Hannover 96. Wie übrigens fast alle 96er. These: Alles echte Hannoveraner, die einfach gerne in der schönsten Stadt der Welt sind und sich partout nicht bei Gegnern oder sonstwem empfehlen möchten. Dass das wie in Gladbach zu Niederlagen führt, ist zweitrangig, man muss da in größeren Zusammenhängen denken. Außerdem: Wood! Schnellstes Tor der laufenden Saison! Platz 1! Warum freut sich denn keiner?

Hecking bald 96-Geschäftsführer? Dieter Hecking hat im Vorfeld der Partie locker fallenlassen, dass er sich eine auskömmliche Beschäftigung als Geschäftsführer bei 96 gut vorstellen könnte. Bei 96? Horst Heldt ist irritiert. Hat dann in den Papieren nachgeguckt und festgestellt, dass er, Horst Heldt, immer noch bei 96 ist. Heldt ist auch Hannoveraner, er hat als Zeichen seiner unverbrüchlichen Treue zu 96 gerade die Innenstadt mit Stickern „Blau-Rot-Neongelb-Weiß-Schwarz-Grün – ein Leben lang!“ vollgeklebt. Fünf Spiele bis Weihnachten und bis Bebou wieder gehen kann, to go, wie man in seiner Heimat sagt. Martin Kind fordert bis zur Winterpause drei Siege. In welcher Sportart, hat er nicht gesagt. Die Chancen für die Fußballer? Durchwachsen. Hertha und Düsseldorf? Heimspiele, da geht was. Mainz und Freiburg? Auswärtsspiele, siehe Napoleon.

96 auf Augenhöhe mit den Bayern Und dann sind da noch die Bayern, die auch mal einen guten Tag erwischen können. Die Bayern reisen mit der Empfehlung eines 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf zu ihren alten Kumpels nach Bremen. Da winkt Tabellenrang 7, ein Platz im nationalen Geschäft, wie man in Düsseldorf und Hannover sagt. Es werden unterschiedliche Trainer gehandelt, Niko Kovac ist auch dabei. Jupp Heynckes, 73, hat sein Seniorentelefon in den See geworfen, Arsene Wenger, 69, ist raus – zu jung. Julian Nagelsmann? Altersmäßig eher Abwehrspieler bei Bayern. Noch zweieinhalb Wochen bis zum Augenhöheduell gegen 96. Für die Roten ist es kein Auswärtsspiel. Es kann also alles passieren.

