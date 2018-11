Der Platzwart: Mit Felipe in der Sturm-Stammformation zum Möglichstvielholen

Viel Wahrheit liegt in diesen Worten, wenn man in der Bundesliga schon nach sieben Spieltagen im Abstiegskampf steckt und Platz 15 noch nicht außer Sichtweite ist. Mit dieser Einstellung gegen Schalke, und Salif Sané sitzt auf der Rückfahrt aus Gelsenkirchen mit im 96-Bus.

Warum es nicht so läuft, wollte ein ZDF-Reporter nach dem Pokalspiel von André Breitenreiter wissen, dieser fragte provokant zurück: „Wer weiß die Antwort auf vergebene Torchancen?“ Wieder so ein Satz, der wie gemeißelt in der Mixed-Zone steht. Wir wollen Breitenreiter ja nicht verunsichern, aber sagen wir es mal so: Markus Gisdol, Peter Stöger und Mirko Slomka haben sich zumindest lange mit dieser Fragestellung beschäftigt und gelten als Experten für die Tabellenplätze 16 ff.

Dass ein Teil der Antwort Spieler sind, die im Moment aus elf Metern nicht mal das Brandenburger Tor treffen würden… aber lassen wir das.

Felipe kann Gefahr vor jedem Tor entfachen

Die Trainerfrage stellt sich in Hannover sowieso nicht. Denn: 96 verfügt über andere, bessere Möglichkeiten. Viele Wege führen auf die Erfolgsspur Richtung Platz 15. Sturmhoffnung Felipe erst ab der 84. Minute an der Seite von Henne Weydandt? Falsch, der Mann gehört in die Sturm-Startformation, Felipe kann Gefahr vor jedem Tor entfachen – vor jedem!

Waldemar Anton rechts hinten? Wofür will man ihn schonen? Für die 3. Runde im DFB-Pokal? Wo sind denn die beiden Einsilbigen abgeblieben, Sorg und Korb? Außerdem soll Steve Cherundolo wieder in der Stadt sein.

Tödlicher Tempofußball mit Torgarantier

Und dann wären da noch Bebou, Sarenren Bazee und Maina – tödlicher Tempofußball mit Torgarantie. Sollte man denken. Aber NJSB verbringt seine Zeit leider mit Beraterwechseln und beim Statiker, Linton Maina flügelflitzt noch im Lehrlauf und Ihlas Bebou muss neuerdings hinten aushelfen.

Alle auf die Plätze, dann wäre schon viel gewonnen. Die Erfolgsformel gegen Schalke? Es vielleicht so machen, wie Julian Nagelsmann spielen lässt. Sein Satz fürs Poesiealbum: „Im Anschlussverhalten zwischen den Verbindungsräumen gegen die Halbverteidiger mit den breiten Spitzen den Konterraum dahinter öffnen!“ Wer ist dafür?