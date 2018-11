Der Platzwart: Hannover 96 will den Ausstieg in die neue Fahrstuhlliga

Was also tun? Das sogenannte Umfeld tut schon jetzt sein Möglichstes, um von der sportlichen Misere abzulenken. Die Umfeldorganisation „Pro Verein 1896“ hat notariell beglaubigte Mitgliederanträge wie Pilze gesammelt und will den Aufsichtsrat entkinden.

Der Präsident will die Mehrheit im Verein vor Gericht durchboxen, notfalls vor dem Jüngsten Gericht, mindestens aber vor einem europäischen Gerichtshof. Hannover wäre also zurück auf der Europabühne, zur Gerichtsverhandlung sollen Fanbusse organisiert werden, im Verhandlungssaal wird ein Gästeblock eingerichtet. Irgendwo schellt ein Telefon.

Otis Europa League: Die erste Fahrstulliga

Die Bayern haben gerade 1:1 gegen Freiburg gespielt, vier Punkte Rückstand auf den nächsten Gegner Dortmund, Trainerdiskussionen in Spielerfrauenchats und permanent schlechte Laune. Da kommt die Super League gerade recht.

Hannover 96 will nicht in die Super League, zu viel Stress. Hannover plant anders, kreativer: die erste europäische Fahrstuhlliga, die Otis League Europe, kurz Olé! Teilnehmen können nur Mannschaften, die in den vergangenen Jahren mindestens zweimal ab- und aufgestiegen sind und/oder über reichlich Relegationsplatzerfahrung verfügen. 96 arbeitet an beidem.