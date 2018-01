Der Platzwart: Hannover? Was ist das genau? Kann man das essen?

Nett sind sie auf Schalke. Vor dem Spiel begrüßen die Fans die Hannoveraner mit dem Lied „Glück auf, Glück auf, der Auf-Steiger kommt“, während des Spiels überlassen die Schalker den Gästen gern auch länger mal den Ball, und zum Abschied schenken sie Füllkrug ein Tor. Während des Spiels Unmut auf den Rängen, weil der Bochumer Goretzka lieber ein Bayer sein möchte als ein Schalker. Stimmung so lala – echte Heimspielatmosphäre also für die Roten.

​Hannover?

Das Spiel Hannover 96 gegen Schalke 04 – natürlich auch ein Medienereignis, weltweit, Super-Bowl und Streif-Abfahrt hin oder her. Unterhaltungsgarant Hannover 96 kommt mit einer Empfehlung von dreieinhalb Toren pro Spiel seit Mitte Dezember und steht selbstverständlich im Rampenlicht. So gibt es vor dem Spiel zahlreiche Fragen an 96-Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt.

Die Reporter wollen alles Mögliche wissen. Über Schalke. Was fühlen sie bei ihrer Rückkehr nach Schalke? Was denken sie über Schalke? Was denken sie über Clemens Tönnies und Schalke? Warum verlässt Leon Goretzka Schalke? Warum bleibt Max Meyer auf Schalke? Was unterscheidet Bayern München und Schalke? Horst Heldt gibt zu bedenken, dass er eigentlich lieber was zu Hannover sagen würde. Die akkreditierten Medienvertreter sind erstaunt, haken investigativ nach: Hannover? Wo liegt Hannover? Was ist das genau? Kann man das essen?