Herzlich willkommen in der Agritechnica-Arena Hannover, zur Sandplatzpartie zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Die Seitenwahl gewinnt heute der Ältere, weil Schiedsrichter Felix Brych die Münze in ein Erdloch gefallen ist. Diese Stelle ist offensichtlich vergessen worden, noch kurz vor dem Anpfiff hatten fleißige 96-Hobbits eimerweise Mittelerde in den Anstoßkreis getragen, um zwei Tümpel trockenzulegen, die an ihrer tiefsten Stelle für Uffe Bech schon hätten gefährlich werden können.

Die wenigen blassgrünen Stellen vor den Strafräumen werden von den umweltbewussten Bundesliga-Kickern beider Mannschaften geschont, man versucht in der ersten Halbzeit vor allem, das aufgetragene Erdreich links und rechts der Mittellinie zu verdichten. Weil es im Stadion so ruhig ist, hört Felix Klaus die VfL-Abwehrspieler flüstern, von saftig grünen Wolfsburger Wiesen, von Autoteppichen aus feinstem Halm, von Golf-Plätzen.

Anpfiff, Sandplatzspezialist Martin Schmitt hat kurz vor der Partie umgestellt, der VfL Wolfsburg steht tief, aber das tun hier eigentlich alle. Das Grüne auf dem Spielfeld ist nicht der Rasen, sondern Wolfsburg, das Geläuf schimmert in einem matten Braungelb und sieht schon in den ersten Minuten wie ein Truppenübungsplatz in der Nachspielzeit aus.

​In der Halbzeit präsentieren Bauern ihre Frühkartoffeln

Ab der 5. Spielminute fängt Wolfsburg an, das Ergebnis zu verwalten und auf Zeit zu spielen. Torwart Casteels lässt den Ball vor jedem Abstoß absichtlich in tiefe Mulden rollen, er schindet Sekunden. Gegenüber gestaltet sich ein beschäftigungsloser Philipp Tschauner aus Langeweile eine Dünenlandschaft in seinem Fünfmeterraum, er nennt es „mein Spiekeroog“.

Das Publikum hält sich mit Sonderapplaus für jede gelungene Ballannahme warm, in der VIP-Loge von Martin Kind nippt Altkanzler Acker Schröder am Sanddorn-Smoothie, träumt von alten Zeiten beim TuS Talle und versteht nicht, was an dem Spielfeld da unten auszusetzen ist. In der Halbzeit präsentieren die Bauern der Region Frühkartoffelsorten, Martin Kind lässt eine Bewerbung für die Beachvolleyball-WM 2032 tippen.