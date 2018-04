Der Platzwart: Horst Heldt auf Radtour zum Ascheplatz

Anzeige

Was für die Bayern das Halbfinale der Champions League gegen einen spanischen Club, ist für Hannover 96 die vollbestuhlte Jahreshauptversammlung in einer Mehrzweckhalle – der emotionale Höhepunkt einer jeden Saison. Beide Veranstaltungen stehen für Leidenschaft, Kampf, unbedingten Siegeswillen und enden gewohnheitsmäßig mit einem Sieg der Gegenseite. Nach Halbfinale und Hauptversammlung fällt die Spannungskurve in beiden Vereinen ein wenig ab, die einen konzentrieren sich auf die Bundesliga, die anderen auf die nächste Verkaufsveranstaltung in Asien.

Schalke sollte sich nicht zu sicher fühlen Früher war zuweilen auch das Fußballspiel der beiden Mannschaften ein Ereignis, aber das war zu Zeiten, da Vinicius Torschütze in Bavaria war und Uli Hoeneß noch brav seine Steuern zahlte – also echt lange her. Am Sonnabend war’s weniger spannend, das Bundesligaspiel – oder wie Hoeneß sagt: „die Pause“ – war eine einseitige Angelegenheit. Leider für die falsche Seite. Die Höhepunkte der 90 Minuten: 21 Grad, Sonnenschein, die Bayern-Bank. Auf dem Platz: Eine Halbzeit zu null, dann ein Abseitstor, in der 69. Minute Einwechslung Fossum, Aus. Für die Bayernspieler war die Teilnahme am Spiel angeblich freiwillig, aus neutraler Sicht muss man sagen: Szenenweise deuteten die Bayern im Spiel gegen 96 an, dass mit ihnen im Rennen um die Meisterschaft zu rechnen sein dürfte. Schalke sollte sich nicht zu sicher fühlen.

Zu sicher sollte sich auch die 96-Abteilung An- und Verkauf nicht fühlen. Denn vor dem Haus von Horst Heldt steht ein Fahrrad. Mal wieder. Horst Heldt macht gerne Ausflüge. Gern auch dann, wenn alle anderen keine Ausflüge machen, weil sie gegen Ende der Saison totales Ausflugsverbot und sowieso viel zu tun haben, mit Abstiegsverhinderung, Spielerkauf und Saisonplanerei. Horst Heldt nutzt genau diese Zeit, da sind die Radwege völlig managerfrei. Vor gar nicht allzu langer Zeit war er mit dem Zweirad im Rheinland – also fast. Köln, Herzensverein und so. Jetzt plant er eine Tour den Mittellandkanal entlang. Ist eher Heckklappe statt Herzklappe, aber man muss sich auch mal treiben lassen. Wolfsburg, die Fahrradstadt, tolles Radwegnetz, Allerpark – und fußballerisch ein 1a-Ascheplatz. Sagt man.

Ein Jahr ohne Abstieg ist ein verlorenes Jahr für Felix Klaus Vorher muss Heldt natürlich noch den Geschäftsführervertrag bei Hannover 96 unterschreiben. Aber, wie es im Fußball-Business so ist, mal ist der Vertrag vom Schreibtisch geweht, dann ist der Füller weg oder die blöde Tintenpatrone eingetrocknet. Horst Heldt hat Martin Kind per Mail gefragt, ob er auch mit Bleistift unterzeichnen könne. Oder mit Zitronensaft. Noch keine Antwort. Kind will Planungssicherheit. Wie bei Felix Klaus. Kennt man aus der Vergangenheit: Ein Jahr ohne Abstieg ist für Felix Klaus ein verlorenes Jahr. Hat sich Klaus also dem VfL Wolfsburg angeschlossen, als absehbar war, dass 96 in diesem Jahr die Abstiegsränge aus eigener Kraft nicht mehr erreichen würde. Also muss Horst Heldt Felix Klaus ersetzen. Aber Heldt putzt sein Fahrrad. Außerdem ist Hannover 96 im Moment schwer vermittelbar. Die wenigsten Spieler lassen sich allein mit den Versprechen der feurigsten Jahreshauptversammlung im Profifußball nach Hannover locken. Horst Heldt spielt mit dem Gedanken, nicht Felix Klaus, sondern gleich die ganze Mannschaft zu ersetzen, um die er sich in Zukunft kümmern wird. Aus Erfahrung weiß Horst Heldt: Wer als 96-Manager viel mit anderen Vereinen redet, wird irgendwann Geschäftsführer. Wo auch immer.

Die Manager von Hannover 96 seit 1996: Franz Gerber: Der gebürtige Münchener war gleich zweimal als 96-Manager im Amt. Das erste Mal von 1996 bis 1999 und nach seiner zwischenzeitlichen Tätigkeit als 96-Trainer ein weiters Mal von Juli bis Dezember 2001. © Wolfgang Weihs Thomas von Heesen: Die Amtszeit von Thomas von Heesen dauerte nur sechs Monate. Er war von Juli bis Dezember 1999 Manager der Roten. © dpa Wolfgang Levin: Wolfgang Levin war insgesamt 820 Tage Manager der Hannoveraner. Seine Amtszeit begann am 1. April 2000 und endete am 30. Juni 2002. © dpa Ricardo Moar: Ricardo Moar trat am 1. Juli 2002 den Manager-Posten bei Hannover 96 an und blieb bis zum 1. Juli 2004. Nach seiner Zeit in Hannover kehrte Moar wieder in seine Heimat nach Spanien zurück. © Holger Hollemann Ilja Kaenzig: Der Schweizer kam am 1. Juli 2004 von Bayer 04 Leverkusen an die Leine und blieb bis zum 15. November 2006. © dpa Christian Hochstätter: Hochstätter war nicht nur bei Hannover 96, sondern auch bei Borussia Mönchengladbach und beim VfL Bochum als Manager im Amt. Seine Amtszeit bei den Roten begann im Januar 2007 und endete am 30. Juni 2009. © Jochen Lübke Jörg Schmatdke: Der gebürtige Düsseldorfer ist einer der 96-Manager mit der längsten Amtsdauer. Knapp vier Jahre war Schmatdke Manager bei den Roten und verließ Hannover nach 1444 Tagen im April 2013 weiter in Richtung Köln. © dpa Dirk Dufner: Dufner wechselte am 23. April vom SC Freiburg nach Hannover und blieb bis zu seiner Entlassung am 31. August 2015 im Amt © Julian Stratenschulte Martin Bader: Bader wechselte im Oktober 2015 vom 1.FC Nürnberg nach Hannover und arbeitete eng mit Geschäftsführer Christian Möckel zusammen. Beide wurden am 5. März 2017 entlassen. © Philipp von Ditfurth Horst Heldt ist seit dem 5. März 2017 als Manager bei Hannover 96 im Amt. Zuvor war er bereits für den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 tätig. © dpa

