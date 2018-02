Der Platzwart: Horst Heldt und das Codewort "Mama"

Mitte Februar 2018: Großalarm bei Hannover 96. Der 23. Spieltag steht an, eine Auswärtspartie – oder wie man in Hannover sagt: 1:1. Der Gegner: Köln. Normalerweise kein Problem. Köln ist Tabellenallerletzter und zusätzlich durch Armin Veh geschwächt. Außerdem erwischt 96 die Jeckentruppe zu einem günstigen Zeitpunkt am Karnevalausgang. Die Vorbereitung der Kölner: abschminken, ausnüchtern und Schunkeln im Tabellendunkeln. Salif Sané beschließt, sich zu verkleiden. Entweder als Videoschiedsrichter. Oder als Hannobal Lecter. Sané packt beide Verkleidungen ein. Augenmaske und Gesichtsmaske.

Die größte Herausforderung für 96: nicht nur mit Horst Heldt hin-, sondern auch zurückfahren. Gar nicht so einfach. Im November wäre Heldt mit dem Fahrrad von Hannover nach Köln gefahren, wenn Martin Kind ihm nicht rechtzeitig die Luftpumpe weggenommen hätte.