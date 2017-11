Der Platzwart: In Leipzig sprechen sie jetzt über Fußball, in Hannover über Geld

Anzeige

Dortmund besiegt, Leipzig die Stirn geboten und mit Bebou einen der größten Froh-Diamanten der Liga in den eigenen Reihen – es könnte wahrlich schlechter stehen um Hannover 96 als auf Platz 6 mit 18 Punkten nach elf Spielen. Fußballromantiker Ralph Hasenhüttl musste 90 Millionen Euro einwechseln, um das 0:1 in ein 2:1 zu verwandeln und anschließend gegen die Halbprofis aus Hannover über die Zeit zu bringen. 90 Millionen! So teuer war nicht mal Jonathas. Normalerweise drehen sich die Gespräche in der Stadt in einer solch komfortablen sportlichen Situation um das jüngste Spiel. Und den nächsten Gegner, in diesem Fall: Wirrwarr Bremen. Es gäbe Gesprächsstoff.

Aber was tun sie in Hannover? Streiten. Anders gesagt: In Leipzig sprechen sie jetzt über Fußball, in Hannover über Geld. Es geht wie immer um 50+1, und damit sind nicht die Punkte gemeint, die 96 am Ende der Saison haben könnte, wenn man den Jungs auf dem Rasen die Aufmerksamkeit widmen würde, die sie verdienen. Durch den Pulverdampf sind die Linien nicht immer klar zu erkennen. Bis vor Kurzem dachte man: Ist ja eigentlich alles klar. Martin Kind übernimmt den Laden 2017, weil der DFB das damals für 20 Jahre regionales Vereinspimpen so erlaubt hat. Am Ende bleibt der Boss der Chef, alles wie immer beim Alten, weiter mit Fußball, Feuerwerk.

Jetzt ist es aber angeblich viel komplizierter. Beispiel: Eine Komplementärgesellschaft verfügt gar nicht über werthaltige Kapitalanteile, wie alle in Hannover immer dachten. Offensichtlich ein Problem. Da stehst du dann als Fan auf einmal da und merkst: Komplementär? Ist schwer! Neun Jahre Volksschule? Hätte man vielleicht doch ein Wirtschaftsstudium dranhängen sollen, könnte man heute mitreden, wenn’s um Fußball geht.

Nächster Vorwurf: Martin Kind soll sich bei 96 weit weniger engagiert haben, als dies für eine Ausnahmegenehmigung nötig sein soll. Steht in einem Geheimgutachten, von dem 96 nichts wusste, weil es geheim war. Kinds Kritiker und dessen Ehefrau sehen das aus unterschiedlichen Gründen sowieso anders. Zu wenig engagiert – von wegen. Dass sie die Silberhochzeit mit ihrem Mann auf der Gegengeraden im Rostocker Ostseestadion feiern musste, hat Frau Kind ihm bis heute nicht verziehen.

Fragen über Fragen. Zu wenig Martin Kind? Zu viel Martin Kind? 12.750 Euro oder 10 Millionen? Kommanditisten ans Kommando? Oder Kommando zurück? Es geht um den Verein, klar. Aber warum liegt so vielen Menschen plötzlich die Zukunft von 96-Sparten wie Darts, Badminton und Tanzen am Herzen? Am fehlenden Fanwissen liegt es nicht: Die Banner im Niedersachsen-Stadion enthalten seit geraumer Zeit im Wesentlichen Aktenzeichen, das sorgt für ein gesundes Halbwissen.

In der Nordkurve gehören eigene Business-Pläne, Grundwissen über den Monetarismus sowie Kommanditgesellschaften mittlerweile genauso zum Handwerkszeug wie die Dauerkarte. Und auf den teuren Businessseats auf der Osttribüne sitzen Menschen, die einfach Fußball gucken wollen. Verkehrte Welt. Überall, wo 96er rumstehen, geht nach dem dritten Halben die Diskussion los, und sie wird geführt, als ob die andere Hälfte der Diskutanten aus Braunschweig wäre und die drei Halben Wolters. Apropos: Dem gemeinen Braunschweig-Ultra verschwimmt gerade das Feindbild. Wer ist doofer – Kind oder Nordkurve? Ein Hass-Dilemma.

Immerhin hat es Hannover 96 auf diese Weise mal wieder in die überregionalen Medien geschafft. „Ein Schnäppchen“ titelte ein Nachrichtenmagazin, von einer Richtungsentscheidung und der Zukunft des deutschen Profifußballs war die Rede. Dass diese sich einmal in Großburgwedel bei Hannover entscheiden könnte, hätte man sich in München auch nicht träumen lassen. Es heißt, ein Hospitant namens Rummenigge soll unterwegs nach Hannover sein.

