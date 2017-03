Der Platzwart: Länderspielpause – die fade Ereignislosigkeit des Seins

Anzeige

André Breitenreiter, der neue 96-Trainer, ein Energiebündel voller Tatendrang und neuer, frischer Ideen. Montag Pressekonferenz, Dienstag Powertraining, bereits Mittwoch macht Breitenreiter, dass Felipe wieder gehen kann. Donnerstag Testspiel gegen Schalke. Am Ende auf der Anzeigetafel: Heim 3, Gaz 1. Testspiel? Egal! Schalke! 04! Füllkrug trifft, Prib trifft, Sobiech trifft, Kombinationen über zwei und mehr Stationen, Zungeschnalzen im Kuchenblock, Breitenreiter wechselt sechs Spieler auf einmal ein. 6.000 Zuschauer, Hexenkessel. Dann trifft auch Harnik. Einen Tag später gegen Moldawien. Egal: 96 ist ohne Punktspiel wieder Aufstiegsfavorit!

Die 2. Liga? Ein Versehen! Die nächsten Siege gegen Bayern und Sevilla? Eine Frage von Tagen! Totale Fokussierung, alles vibriert bei 96, Videoanalysten müssen beim Training in der Abwehr aushelfen, selbst der Zeugwart steigt beim Fleckenentfernen auf Vanish Dynamite um. Martin Kind überlegt, ein Video vom Schalke-Spiel an die DFL zu schicken und den vorzeitigen Aufstieg am grünen Tisch zu beantragen. Stefan Schostok lässt den Rathausbalkon reinigen. Doch dann: Pause. Länderspielpause. Maximale Entschleunigung, eine dumpf-monotone Ödnis, die fade Ereignislosigkeit des Seins. Kein Ligabetrieb, freitags frei, sonnabends die Stadien leer. Gefühlt eine Zeit wie bei Schneewittchen nach dem Apfel. Der Fußballverband verspricht Ersatzfußball, aber dann spielen sie gegen Splitterstaaten wie England und Aserbaidschan. Mit Mario Gomez und André Schürrle. Fußball aus einer anderen Zeit. Sepp Herberger wird 120. Alles passt zusammen.

Das Restprogramm von Hannover 96 1. FC Union Berlin (Sonnabend, 1. April um 13 Uhr): Philipp Hosiner (Mitte) sorgte im Hinspiel (1:2) im Stadion "An der Alten Försterei" für das zwischenzeitliche 2:0 der Berliner. Im Rückspiel am haben die Roten gegen den aktuellen Tabellenführer also noch eine Rechnung offen. © imago/foto2press 1. FC Nürnberg (Dienstag, 4. April um 17.30 Uhr): Gegen die Clubberer muss Hannover 96 am 4. April in der HDI-Arena ran. Die Nürnberger haben zuletzt eine kleine Serie hingelegt. Viermal hintereinander hieß das Endergebnis 1:0 - nur einmal allerdings konnte der 1. FC gewinnen. © imago/Matthias Koch FC Würzburger Kickers (Freitag, 7. April um 18.30 Uhr): Zweimal traf Martin Harnik (rechts) beim 3:1-Sieg in der Hinrunde gegen die Würzburger Kickers. Danach ließ der Österreicher noch neun Tore folgen. Nun kann er in Würzburg den Angriff auf den aktuell Führenden Simon Terodde (15 Tore) aufnehmen. © imago/Joachim Sielski Eintracht Braunschweig (Sonnabend, 15. April um 13 Uhr): Das Derby gegen Eintracht Braunschweig ist für die meisten Fans von Hannover 96 eines der wichtigsten Spiele der Saison. Wenn die Roten am 15. April die Eintracht empfangen, muss die Elf von Trainer André Breitenreiter gewarnt sein. Denn nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Rückrunde hat sich das Team nun wieder gefangen und gilt als Mitfavorit für den Aufstieg in die Bundesliga. © imago/foto2press FC Erzgebirge Aue (Sonnabend, 22. April um 13 Uhr): Wenn die 96er am 22. April zur Erzgebirge Aue reisen, dann wird einer besonders in Erinnerungen schwelgen. Beim 2:0-Hinspiel-Sieg machte Niclas Füllkrug sein erstes Pflichtspieltor für Hannover 96. © imago/foto2press Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 30. April um 13.30 Uhr): Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es, wenn Hannover 96 die Fortuna Düsseldorf empfängt. Andre Hoffmann (rechts) wurde im Winter bis Saisonende von den Roten nach Düsseldorf ausgeliehen - nun also geht es gegen die ehemaligen Teamkollegen. © imago/Domenic Aquilina 1. FC Heidenheim (Freitag, 5. Mai um 18.30 Uhr): Nach einer gelungenen Hinrunde mit Platz vier als Abschluss haperte es beim 1. FC Heidenheim zuletzt. In acht Rückrundenspielen konnte nur ein Sieg geholt werden. Als Lebensversicherung gilt nach wie vor Marc Schnatterer (vorne). Am 5. Mai muss die Abwehr von Hannover 96 in der Voith-Arena besonders ein Auge auf den torgefährlichen Stürmer (zehn Tore) haben. © imago/Joachim Sielski VfB Stuttgart (Sonntag, 14. Mai um 15.30 Uhr): Sowohl der VfB Stuttgart, als auch Hannover 96 wollen nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen. Als Gemeinsamkeit gilt auch die zuletzt schwächelnde Form, mit der beide um den Aufstieg fürchten müssen. Das Heimspiel gegen den VfB könnte ein Aufstiegs-Endspiel werden. © imago/DeFodi SV Sandhausen (Sonntag, 21. Mai um 15.30 Uhr): Im letzten Spiel der Saison muss Hannover 96 zum SV Sandhausen reisen. Die Sandhäuser spielen trotz geringem Gesamtmarktwert des Kaders (12,13 Mio. Euro) eine solide Saison und können auf einen einstelligen Tabellenplatz hoffen. Gegen die Roten konnten sie in der Hinrunde noch ein 0:0 holen. © imago/Joachim Sielski

Die Zeit verrinnt zäher, die Uhren ticken langsamer, müssen nach einer Woche ohne Profifußball sogar mit der Hand eine Stunde vorgestellt werden, damit es wieder passt. Die Gesichter der Menschen werden ausdruckslos, Gespräche verstummen mitten im Satz. Das Saarland hat seine Landtagswahl in die Länderspielpause gelegt und der konservativen Spitzenkandidatin einen lustigen Namen gegeben. Vielleicht schafft man es ja dieses Mal in die Nachrichten. Holland verliert, Bayern ist Meister. Es ist alles wie immer. Der HSV hat das Saisonziel Relegation fast sicher und verlängert mit Trainer Gisdol. Letzter Spannungsfaktor neun Spieltage vor Saisonende: Wird Köln Sechster? Breitenreiter merkt die Lethargie im Fußballland, er will jetzt nicht nachlassen, sucht die nächste Herausforderung. Der Hexer von Altwarmbüchen ruft in Köpenick an, das Liga-Topspiel eine Woche vorverlegen. Was geht? Die Berliner bleiben eisern, keine Verlegung. Seit wann lässt sich ein Spitzenreiter von einem Breitenreiter vorschreiben, wann zu spielen ist?

Miiko Albornoz beim Passspiel. © Sielski Kapitän Manuel Schmiedebach räumt nach dem Trianing auf. © Sielski Samuel Sahin-Radlinger pariert einen Schuss. © Sielski Felix Klaus führt den Ball. © Sielski Der neue 96-Manager Horst Heldt schaute beim Training zu. © Sielski 96-Trainer André Breitenreiter spricht mit Manuel Schmiedebach. © Sielski Artur Sobiech spielt einen Pass. © Sielski Manuel Schmiedebach im Zweikampf mit Edgar Prib. © Sielski Manager und Trainer: Horst Heldt und André Breitenreiter. © Sielski Niclas Füllkrug im Zweikampf mit Oliver Sorg. © Sielski Charlison Benschop umläuft Hindernisse. © Sielski Felix Klaus im Zweikampf gegen Marvin Bakalorz. © Sielski Die 96-Profis räumen auf. © Sielski Der neue 96-Trainer André Breitenreiter spricht mit Miiko Albornoz. © Sielski Nein, Schmiedebach ist nicht verletzt. Der Schuh macht Probleme. © Sielski Niclas Füllkrug beim Torschuss-Training. © Sielski Co-Trainer Volkan Bulut gibt Anweisungen. © Sielski Philipp Tschauner wehrt einen Ball ab. © Sielski Der neue 96-Trainer André Breitenreiter und Niclas Füllkrug. © Sielski 96-Torwart Philipp Tschauner wehrt einen Schuss ab. © Sielski Der neue 96-Manager Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter machen Scherze. © Sielski Artur Sobiech räumt auf. © Sielski Marvin Bakalorz nimmt einen Ball an. © Sielski Manuel Schmiedebach im Duell mit Florian Hübner. © Sielski Der geht vorbei! 96-Torwart Philipp Tschauner mit Auge. © Sielski Der neue 96-Manager Horst Heldt telefoniert. © Sielski

Beim Training klatscht Breitenreiter regelmäßig in die Hände. Spieler wach halten. Sané und Sarenren-Bazee wirken trotzdem abwesend. Fossum ist wie immer ein Schatten seiner selbst. Felipe schläft viel, er hat Liderschmerzen. Ärzte aus Amerika kündigen sich an. Die Sonne kommt raus, der Frühling lässt sein blaues Band flattern. Das Wochenende ist trainingsfrei. Zum Trainingsauftakt am Montag bringt Felix Klaus eine Picknickdecke und eine Thermoskanne mit, beim Flinten-Weltcup in Acapulco kommt Deutschland ins Finale. Das erste Training der Woche ist klasse, einige Spieler haben sich sogar kurze Hosen angezogen – ist ja warm. André Breitenreiter weiß: Noch fünf Mal schlafen, dann dreimal spielen. Es brechen neue Zeiten an. Seine Zeiten. Das Spiel gegen Union Berlin ist übrigens ausverkauft. Kunststück.

